Corea del Sur elige a Vietnam para expandir cadena de suministro de alimentos K-Food a la ASEAN

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Corea del Sur ha elegido a Vietnam como plataforma estratégica para ampliar su red logística, de distribución y la cadena de suministro de alimentos coreanos (K-Food) hacia los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



El anuncio fue realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur el 7 de julio, tras la celebración de la Feria K-Food ASEAN 2026, que tuvo lugar en Hanoi los días 2 y 3 de julio. Actualmente, Vietnam representa el cuarto mayor mercado de exportación de productos agroalimentarios surcoreanos.



Según el ministerio, el creciente impacto de la ola Hallyu ha impulsado de manera sostenida la demanda de alimentos coreanos en Vietnam, consolidando al país como un mercado clave dentro de la estrategia de expansión de las exportaciones surcoreanas hacia la ASEAN.



Con el objetivo de fortalecer su competitividad, Corea del Sur acelerará la modernización de su infraestructura logística en Vietnam. La iniciativa se centrará en el centro logístico integral de Hanoi, que comenzó a operar el pasado mes de junio y dispone de almacenes convencionales, sistemas de congelación, enfriamiento rápido y cadena de frío para preservar la calidad de productos agrícolas frescos, como fresas, uvas y peras, así como de productos ganaderos.



Asimismo, el Gobierno surcoreano ampliará el programa de apoyo integral a las exportaciones (V-Express), complementándolo con iniciativas de apoyo logístico y de marketing para reducir los costos de importación y transporte, además de reforzar las campañas de promoción tanto presenciales como digitales en el mercado vietnamita.



Otro de los pilares de la nueva estrategia será ampliar el enfoque comercial del segmento de ventas directas al consumidor (B2C) hacia el mercado empresarial (B2B). De acuerdo con una encuesta del Ministerio de Agricultura, la demanda en Vietnam de alimentos procesados, productos listos para consumir, salsas de estilo coreano e ingredientes para la preparación de comida callejera registra un crecimiento sostenido.



En respuesta, Corea del Sur impulsará el suministro a gran escala de ingredientes alimentarios y salsas destinados a restaurantes, cadenas de servicios de alimentación y comedores colectivos, dejando de concentrarse exclusivamente en el canal de supermercados.



Como parte de esta estrategia, el Ministerio también mantuvo conversaciones con K-Mart, cadena de supermercados surcoreana que opera más de 150 establecimientos en Vietnam, para aprovechar su infraestructura logística y su red de distribución en el desarrollo de campañas conjuntas de marketing y en la expansión de la cadena de suministro de K-Food desde Vietnam hacia mercados vecinos como Camboya y Laos.



En el marco de la Feria K-Food ASEAN 2026, 45 empresas surcoreanas exportadoras de productos agroalimentarios sostuvieron reuniones con 107 importadores de la ASEAN, lo que dio lugar a la firma de 46 memorandos de entendimiento (MOU) por un valor aproximado de 21 millones de dólares.



Las actividades dirigidas a los consumidores también registraron una elevada afluencia de visitantes. Entre las principales atracciones destacaron los alimentos con certificación Halal, la comida callejera coreana, los productos agrícolas frescos y el espacio interactivo dedicado a los populares "fideos del río Han".



Jeong Gyeong-seok, director de la División de Política de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur, afirmó que Vietnam constituye una base estratégica para ampliar las exportaciones de productos agrícolas frescos e ingredientes alimentarios surcoreanos.



Añadió que Corea del Sur seguirá aprovechando el centro logístico de Hanoi y la red de distribución de K-Mart para extender la cadena de suministro de K-Food no solo en Vietnam, sino también al conjunto de la ASEAN, comenzando por Camboya y Laos./.

VNA