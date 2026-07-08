Apuesta Vietnam por reformas para un crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) - Para alcanzar el objetivo de un crecimiento anual del 10% o más durante el período 2026-2030, resulta necesario trabajar por movilizar nuevos recursos y liberar también los recursos actualmente bloqueados.



Eliminar los obstáculos institucionales se considera la vía más rápida para impulsar el desarrollo empresarial, en consonancia con el objetivo de crecimiento de dos dígitos de Vietnam.



Instituciones allanan el camino para las empresas



A lo largo del proceso, desde la iniciativa de inversión hasta la producción, una empresa puede tener que pasar por muchos trámites relacionados con la planificación, el terreno, el medioambiente, la construcción y la seguridad contra incendios.



Según los comentarios de numerosas empresas recopilados por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), el proceso de selección de inversores, en los casos que requieren licitación, puede durar muchos años; las solicitudes pasan por múltiples canales, y la misma información debe declararse y volver a presentarse varias veces en distintos niveles.



Muchos proyectos no necesariamente carecen de financiación o inversores, pero aun así se retrasan debido a la falta de un mecanismo de coordinación lo suficientemente rápido y de un responsable claramente definido.



El objetivo de alcanzar una tasa de crecimiento anual del 10% o más durante dicha etapa exige una profunda reforma en la movilización y utilización de los recursos. En los últimos tiempos, el Partido y el Estado han emitido numerosos lineamientos y políticas destinados a eliminar obstáculos y ampliar el espacio de desarrollo para las empresas.



En particular, tras más de un año de implementación, la Resolución No. 68-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre el desarrollo de la economía privada ha creado una base importante, reafirmando su posición, consolidando la confianza e inspirando el espíritu de atreverse a pensar, a actuar y a invertir entre las empresas y los empresarios.



En especial, desde finales de abril hasta mayo de este año, el Gobierno emitió consecutivamente 11 resoluciones para reducir, descentralizar y simplificar los procedimientos administrativos y las condiciones de negocios, con el fin de crear todas las ventajas posibles para las empresas en sus actividades productivas y comerciales.



El presidente de la VCCI, Ho Sy Hung, comentó que las directivas decisivas gubernamentales en los últimos tiempos están enviando un mensaje contundente sobre un sistema administrativo rediseñado en el que las empresas no solo son consideradas sujetos de gestión, sino también socios en el desarrollo conjunto.



Más importante aún, la simplificación no se trata solo de eliminar papeleo o acortar algunos trámites, sino de allanar el camino para las empresas, sentando las bases para un cambio de la "preinspección " a la "postinspección", de un mecanismo basado en licencias a uno más transparente basado en la divulgación de información, la gestión de riesgos y la rendición de cuentas.



Sin embargo, los resultados de las reformas solo tienen sentido cuando se miden según la experiencia real de las empresas.



Según un informe de la Oficina General de Estadística (Ministerio de Finanzas), en los primeros seis meses de 2026, un total de alrededor de 170 mil empresas se crearon por primera vez y reanudaron sus operaciones, un aumento interanual de 11,2%. Por otro lado, más de 151 mil se retiraron del mercado, lo que representó un incremento de 18,8% en comparación con el mismo período de 2025.



Además, las dificultades para acceder a préstamos preferenciales y a terrenos siguen siendo los principales obstáculos, entre otros aspectos.



Ampliar el espacio del desarrollo



De acuerdo con Nguyen Minh Thao, jefe del Departamento de Investigación sobre el Ambiente de Negocios y la Competitividad del Instituto de Estrategia y Política Económica y Financiera (Ministerio de Finanzas), la comunidad empresarial, especialmente el sector privado, debe ser vista como la fuerza impulsora central de la nueva estrategia de crecimiento, lo que representa un cambio significativo en la concepción del desarrollo de Vietnam.



Mientras tanto, la economía estatal desempeña un papel dominante y es necesario brindar al sector privado las condiciones para que crezca con mayor fortaleza, se convierta en una fuerza dinámica e innovadora y contribuya de manera más sustancial al objetivo de un crecimiento elevado y sostenible.



Lo que las empresas necesitan no son solo incentivos, sino, ante todo, un entorno de negocios estable, transparente, abierto y predecible. El Estado debe pasar de la gestión a la facilitación del desarrollo, eliminando la mentalidad de "si no puede gestionarlo, prohíbelo".



Asimismo, busca eliminar urgentemente los obstáculos institucionales, reducir de manera sustancial las condiciones de negocios y los trámites administrativos, acelerar la transformación digital y reducir la brecha entre el lineamiento y su implementación.



Por otro lado, trabaja por desarrollar mecanismos innovadores para la formación de grandes empresas privadas a gran escala; perfeccionar el marco jurídico para fomentar la inversión en ciencia y tecnología, la innovación, la transformación ecológica y el cumplimiento de los nuevos estándares del mercado.



Se puede decir que un crecimiento de dos dígitos no puede depender únicamente de la inversión pública, el crédito o los flujos de capital externo. La base fundamental reside en un entorno político estable y transparente que garantice los derechos de propiedad, la libertad de hacer negocios y la competencia leal, permitiendo a las empresas calcular costes, cuantificar riesgos y expandir sus inversiones con confianza./.

VNA