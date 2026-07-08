Vietnam perfecciona marco jurídico para internamiento obligatorio de menores con drogodependencia

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional aprobó hoy, por unanimidad, la Ordenanza sobre los procedimientos mediante los cuales los Tribunales Populares examinan y deciden el internamiento obligatorio en centros de rehabilitación de personas drogodependientes de entre 12 y menos de 18 años, en el marco de una reforma integral de la normativa vigente.



Durante la cuarta sesión del órgano legislativo, el presidente del Tribunal Popular Supremo, Nguyen Van Quang, explicó que la nueva ordenanza sustituye a la Ordenanza No. 01/2022/UBTVQH15 con el objetivo de garantizar su plena armonización con la Ley de Prevención y Lucha contra las Drogas de 2025, además de corregir las dificultades e insuficiencias detectadas en su aplicación práctica.



La reforma introduce modificaciones en los procedimientos correspondientes tanto a las audiencias de primera instancia para decidir el internamiento obligatorio como a las de apelación, destinadas a resolver reclamaciones, recomendaciones y recursos contra las decisiones judiciales. Entre los principales cambios destaca la eliminación de disposiciones excesivamente detalladas sobre el desarrollo de los interrogatorios y debates, otorgando al juez mayor flexibilidad para dirigir las audiencias de acuerdo con las características de cada caso y así mejorar la eficacia del proceso.



Asimismo, la ordenanza acorta diversos plazos procesales con el propósito de agilizar la tramitación de los expedientes y reducir la carga administrativa derivada de la gestión y custodia temporal de las personas con drogodependencia. En este sentido, se reducen tanto el plazo para adoptar la decisión sobre el internamiento obligatorio como el tiempo del que dispone el tribunal para notificar la admisión del expediente.



El texto también establece que, en las audiencias de primera instancia, la ausencia del fiscal no obligará al tribunal a aplazar la sesión, una medida orientada a reforzar la responsabilidad de las instituciones competentes y garantizar el cumplimiento de los plazos legales. En cambio, para las audiencias de apelación se mantienen las disposiciones vigentes, que exigen la presencia obligatoria del fiscal y prevén el aplazamiento de la audiencia en caso de incomparecencia.



En nombre del órgano encargado de la revisión del proyecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la Asamblea Nacional, Phan Chi Hieu, expresó el respaldo de la comisión a la promulgación de la ordenanza y destacó que su contenido es compatible con la Constitución y mantiene la coherencia con la Ley de Prevención y Lucha contra las Drogas de 2025, así como con la legislación vigente relacionada.



Por su parte, la presidenta de la Comisión de Peticiones Ciudadanas y Supervisión, Le Thi Nga, instó al Tribunal Popular Supremo a realizar una revisión adicional del texto para asegurar su plena concordancia con la legislación en vigor. Asimismo, propuso incorporar una disposición sobre salas de audiencia adaptadas para menores de edad, similar a la contemplada en la Ordenanza No. 01/2022/UBTVQH15, con el fin de proteger de manera más efectiva los derechos e intereses legítimos de los adolescentes sometidos a este procedimiento.



Durante el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que la nueva ordenanza debe contribuir a perfeccionar el procedimiento jurídico, simplificar los trámites administrativos y reducir el tiempo requerido para la elaboración y tramitación de los expedientes. Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones competentes para evitar duplicidades o interrupciones en el procesamiento de los casos.



El máximo dirigente del Legislativo también abogó por renovar los métodos de rehabilitación, mejorar la infraestructura y reforzar los recursos humanos especializados con el fin de aliviar la sobrecarga que afrontan actualmente los centros de rehabilitación. En este contexto, destacó la necesidad de ampliar el personal especializado en psicología y atención médica para elevar la eficacia del tratamiento.



Finalmente, Tran Thanh Man insistió en la importancia de fortalecer las medidas de seguimiento tras la rehabilitación y de favorecer la reintegración social de las personas tratadas. Igualmente, llamó a impulsar la transformación digital en la gestión de estos procesos y a potenciar los modelos de rehabilitación voluntaria en el entorno familiar y comunitario./.

VNA