Emprenden proceso penal contra dos personas en Hanoi por presunta propaganda antiestatal

Hanoi (VNA)- La Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de Hanoi inició un proceso penal y ordenó la detención provisional de dos personas para investigar el presunto delito de “elaboración, almacenamiento, difusión o propagación de información, documentos y artículos contra el Estado de la República Socialista de Vietnam”, de conformidad con el Código Penal.



En concreto, los días 2 y 7 de julio de 2026, la entidad dictó las decisiones de procesamiento y detención temporal contra Nguyen Thanh Nam (65 años) y Tran Viet Anh (33 años), ambos residentes en el barrio de Giang Vo, Hanoi.

De acuerdo con la investigación, ambos imputados elaboraron, almacenaron y difundieron numerosos videoclips, así como el libro titulado “Conversaciones con Thanh: un nuevo relato sobre la luz”. Las autoridades determinaron que el contenido de estos materiales distorsiona la historia de las revoluciones, así como los lineamientos y las políticas del Partido y del Estado, además de contener expresiones ofensivas contra el Presidente Ho Chi Minh, el General Vo Nguyen Giap y otros dirigentes del Partido y del Estado.



Tran Viet Anh en la agencia de investigación (Foto: VNA)



La Agencia de Investigación de Seguridad considera que esos actos presentan indicios del delito previsto en el artículo 117 del Código Penal, relativo a la “elaboración, almacenamiento, difusión o propagación de información, documentos y artículos contra el Estado de la República Socialista de Vietnam”.



Las decisiones procesales fueron ratificadas por la Fiscalía Popular de la ciudad de Hanoi, conforme a las disposiciones legales vigentes.



La investigación continúa para esclarecer plenamente los hechos atribuidos a Nguyen Thanh Nam, Tran Viet Anh y otras personas presuntamente implicadas, con el fin de proceder conforme a la legislación./.