Expulsan del PCV a exdirectivo de Corporación de Aeropuertos de Vietnam

Hanoi (VNA)- La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) decidió expulsar del Partido a Do Tat Binh, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido y exsubdirector general de la Corporación de Aeropuertos de Vietnam por sus violaciones.



La decisión fue adoptada durante la octava reunión de la Comisión de Control Disciplinario, efectuada los días 17 de junio y 6-7 de julio, presidida por el miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión, Tran Sy Thanh.



En la reunión, la Comisión revisó el informe que proponía medidas disciplinarias contra militantes que incurrieron en infracciones en los Comités del PCV en las provincias de Quang Ninh, Lao Cai, Ca Mau, Dong Thap y de la Corporación de Aeropuertos de Vietnam.



La Comisión concluyó que Nguyen Phuong Thao, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido de Quang Ninh y exsecretaria de la Unión Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh; Nguyen The Minh, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido de Quang Ninh y exsecretario del Comité partidista de la comuna de Binh Lieu; Do Truong Giang, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité provincial del Partido y exdirector del Departamento de Industria y Comercio de la provincia de Lao Cai; Duong Thanh Trung, exsubsecretario del Comité Provincial del Partido, exsecretario del Comité de asuntos partidistas y expresidente del Comité Popular de la provincia de Bac Lieu (actualmente la provincia de Ca Mau); y Do Tat Binh incurrieron en un deterioro de su ideología política, ética y estilo de vida.



También violaron las regulaciones del Partido y las leyes del Estado, los reglamentos sobre las cosas que los militantes no pueden hacer y su responsabilidad de dar ejemplo, provocando consecuencias graves y un impacto muy negativo sobre el prestigio de las organizaciones del Partido, así como de las localidades, organismos y entidades donde desempeñaban sus funciones.



Por su parte, Nguyen Van Duong, exsubsecretario del Comité Provincial del Partido, exsecretario del Comité de asuntos partidistas y expresidente del Comité Popular de la provincia de Dong Thap durante el mandato 2016-2021, y Pham Thien Nghia, exsubsecretario del Comité Provincial del Partido, exsecretario del Comité de Asuntos del Partido y expresidente del Comité Popular de Dong Thap durante el mandato 2021-2026, infringieron las normas del Partido y las leyes del Estado en el ejercicio de las funciones y responsabilidades que les fueron encomendadas. También vulneraron los reglamentos sobre las cosas que los militantes no pueden hacer y la responsabilidad de dar ejemplo, causando consecuencias graves que ameritan sanciones disciplinarias.



Tras evaluar el contenido, la naturaleza, la gravedad, las consecuencias y las causas de las infracciones, y de conformidad con la normativa del Partido, la Comisión de Control Disciplinario decidió expulsar del Partido a Do Tat Binh, imponer una amonestación a Pham Thien Nghia y una advertencia a Nguyen Van Duong.



Recomendó a las autoridades competentes examinar e imponer las correspondientes medidas disciplinarias contra Nguyen Phuong Thao, Nguyen The Minh, Do Truong Giang y Duong Thanh Trung.



La Comisión también examinó el informe sobre la implementación de las labores de inspección, supervisión y disciplina partidistas por parte del Buró Ejecutivo del Comité provincial de Partido y de la Comisión provincial de Control Disciplinario de Dien Bien; así como la verificación de las declaraciones patrimoniales y de ingresos de los cuadros bajo la administración del Buró Político y del Secretariado.



Durante la misma reunión, la Comisión consideró y resolvió una denuncia contra un militante del Partido, además de abordar y concluir otros asuntos de importancia./.

VNA