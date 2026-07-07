Sociedad

Guardias Costeras de Vietnam y Filipinas realizan programa de intercambio entre jóvenes oficiales

Vietnam y Filipinas iniciaron en Da Nang su primer intercambio de oficiales jóvenes de guardacostas para reforzar la cooperación marítima y la confianza mutua.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- La Guardia Costera de Vietnam inauguró hoy en la ciudad de Da Nang el primer programa de intercambio entre oficiales jóvenes de esta fuerza vietnamita y su par de Filipinas.

La ceremonia fue copresidida por el coronel Pham Nguyen Phu, subjefe de Estado Mayor del Comando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam, y el coronel Alberto T. Ferre, jefe de Estado Mayor del Comando de Seguridad Marítima de la Guardia Costera de Filipinas.

Se trata del primer intercambio de oficiales jóvenes organizado por ambas fuerzas, un hito que marca una nueva etapa en la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el mar de los dos países.

El programa se desarrolla del 7 al 10 de julio e incluye diversas actividades, entre ellas intercambios profesionales, una visita de cortesía al comandante de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam, recorridos por las instalaciones del Comando de la Región 2 y el buque CSB 8002, actividades de intercambio cultural en Da Nang.

Tras la ceremonia inaugural, ambas delegaciones sostuvieron una sesión de trabajo dedicada a las operaciones de búsqueda y rescate, así como a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Durante el encuentro, los oficiales jóvenes compartieron experiencias prácticas, intercambiaron conocimientos profesionales y analizaron mecanismos de coordinación para la aplicación de la ley en el mar, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, el entendimiento y la confianza mutua.

Como parte del programa, las dos delegaciones también visitaron la Aldea Infantil SOS de Da Nang, donde convivieron con los niños y les entregaron obsequios, en un gesto que refleja el espíritu de solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso de fortalecer la amistad entre los pueblos de Vietnam y Filipinas.

El programa se organiza con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (1976-2026), con el propósito de seguir impulsando la cooperación entre las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en el mar de ambos países./.

VNA
#Guardia Costera de Vietnam #Da Nang #Vietnam #Filipinas #Guardia Costera de Filipinas #programa de intercambio #biển đảo Việt Nam #BĐVN
Seguir VietnamPlus

Mares e islas de Vietnam

Noticias relacionadas

El devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Vietnam expresa condolencias a Filipinas por el devastador terremoto en el sur del país

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y el primer ministro Le Minh Hung, enviaron hoy un mensaje de condolencias al presidente de Filipinas, Ferdinand Romualdez Marcos, tras el devastador terremoto que recientemente causó numerosas pérdidas humanas y graves daños materiales en el sur de ese país.

Ver más

Vietnam busca garantizar seguridad de los niños en el entorno digital

Vietnam busca garantizar seguridad de los niños en el entorno digital

En el contexto del rápido y explosivo desarrollo de la tecnología, especialmente con la aparición de la inteligencia artificial (IA), la labor de controlar y abordar las conductas que vulneran los derechos de los niños en el entorno digital se ha vuelto cada vez más compleja y desafiante. El establecimiento de un marco de protección para los niños en el ciberespacio se ha convertido en una necesidad urgente, con el fin de sentar una base sólida que permita a las futuras generaciones de ciudadanos desarrollarse de manera segura.

En la sesión de trabajo. (Foto: VNA)

Fortalecen la especial amistad entre Vietnam y Cuba

El cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, Mauricio Alejandro Martínez Duque, al frente de una delegación, realizó una visita de trabajo al Hospital de Amistad Vietnam-Cuba en Dong Hoi, en la provincia de Quang Tri.