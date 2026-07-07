Guardias Costeras de Vietnam y Filipinas realizan programa de intercambio entre jóvenes oficiales

Da Nang, Vietnam (VNA)- La Guardia Costera de Vietnam inauguró hoy en la ciudad de Da Nang el primer programa de intercambio entre oficiales jóvenes de esta fuerza vietnamita y su par de Filipinas.



La ceremonia fue copresidida por el coronel Pham Nguyen Phu, subjefe de Estado Mayor del Comando de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam, y el coronel Alberto T. Ferre, jefe de Estado Mayor del Comando de Seguridad Marítima de la Guardia Costera de Filipinas.



Se trata del primer intercambio de oficiales jóvenes organizado por ambas fuerzas, un hito que marca una nueva etapa en la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el mar de los dos países.



El programa se desarrolla del 7 al 10 de julio e incluye diversas actividades, entre ellas intercambios profesionales, una visita de cortesía al comandante de la Región 2 de la Guardia Costera de Vietnam, recorridos por las instalaciones del Comando de la Región 2 y el buque CSB 8002, actividades de intercambio cultural en Da Nang.



Tras la ceremonia inaugural, ambas delegaciones sostuvieron una sesión de trabajo dedicada a las operaciones de búsqueda y rescate, así como a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



Durante el encuentro, los oficiales jóvenes compartieron experiencias prácticas, intercambiaron conocimientos profesionales y analizaron mecanismos de coordinación para la aplicación de la ley en el mar, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, el entendimiento y la confianza mutua.



Como parte del programa, las dos delegaciones también visitaron la Aldea Infantil SOS de Da Nang, donde convivieron con los niños y les entregaron obsequios, en un gesto que refleja el espíritu de solidaridad, la responsabilidad social y el compromiso de fortalecer la amistad entre los pueblos de Vietnam y Filipinas.



El programa se organiza con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (1976-2026), con el propósito de seguir impulsando la cooperación entre las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley en el mar de ambos países./.

VNA