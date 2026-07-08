Vietnam recupera más de 1.300 restos de mártires tras 110 días de campaña

Hanoi (VNA)- Vietnam ha recuperado más de mil 300 restos de mártires y tomado muestras de más de 35 mil sepulturas tras más de 110 jornadas de implementación de la campaña de 500 días y noches destinada a intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los caídos en combate.



Según la Oficina del Comité Directivo Nacional 515, las fuerzas competentes han localizado y recuperado más de mil 300 restos de mártires en todo el país, además de identificar tres fosas comunes en la provincia de Tuyen Quang.



Con el objetivo de recuperar alrededor de siete mil restos, el Ministerio de Defensa asignó metas específicas a las distintas unidades y mantiene desplegados 19 equipos especializados de búsqueda en Laos y Camboya. Paralelamente, creó 10 grupos temporales adicionales dentro del territorio nacional. En la actualidad, Vietnam cuenta con 31 equipos de búsqueda y recuperación integrados por más de mil 500 efectivos.



De acuerdo con la Agencia de Políticas y Asuntos Sociales, adscrita al Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam, hasta el 5 de julio se habían tomado muestras de más de 35 mil tumbas de mártires, de las cuales más de 25 mil cumplían los requisitos necesarios para su análisis.



Las labores de desminado se han llevado a cabo en una superficie superior a las siete mil hectáreas, alcanzando más del 70% del cronograma previsto en la zona central de Vi Xuyen, en la provincia de Tuyen Quang. Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública ha recolectado cerca de 95 mil muestras biológicas de familiares de mártires, de las que más de 50 mil ya han sido analizadas e incorporadas a la base de datos correspondiente.



La recepción, conservación y almacenamiento de muestras también se han desarrollado de manera coordinada. Hasta la fecha se han recibido 11 mil 642 muestras, de las cuales seis mil 10 fueron entregadas al Instituto de Medicina Forense del Ejército desde 12 de las 17 provincias y ciudades participantes en el programa. El instituto ha completado el peritaje de 118 muestras.



La Oficina del Comité Directivo Nacional 515 destacó que la combinación del cotejo de coordenadas cartográficas con el reconocimiento sobre el terreno, junto con el empleo de radares de penetración terrestre y otras tecnologías modernas, ayuda a aumentar la precisión de las operaciones, reducir los tiempos de búsqueda y minimizar el volumen de excavaciones necesarias.



Por otra parte, la revisión de archivos extranjeros desclasificados para verificar información relacionada con fosas comunes de mártires también ha producido resultados alentadores. Gracias a este trabajo, se recuperaron tres restos en la zona de la calle Truong Chinh, en la provincia de Quang Ngai, y otros 11 en el área del Parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh.



Con el fin de garantizar que la toma de muestras en los cementerios de mártires se realice de forma rigurosa y estandarizada, el Ministerio de Defensa emitió directrices y procedimientos técnicos sobre la recolección, transporte, entrega, conservación y almacenamiento de las mismas, además de organizar cursos de capacitación a escala nacional.



La cartera también encargó al Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) el desarrollo de un software especializado para gestionar la información relacionada con las muestras de restos de mártires. Esta herramienta permitirá digitalizar, almacenar y rastrear los datos de manera más eficiente, reduciendo al mínimo los riesgos de errores durante los procesos de entrega y conservación./.

VNA