Campaña de 500 días: Entregan primeras muestras para pruebas de ADN de mártires vietnamitas

Ca Mau, Vietnam (VNA) - El Comité Directivo para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires de la provincia sureña de Ca Mau organizó hoy una ceremonia de ofrenda de incienso y el traslado de 237 muestras biológicas de restos de combatientes no identificados para someterlas a análisis de ADN en el Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública.



La actividad, realizada en el Cementerio de Mártires de la comuna de Tran Van Thoi, marca el inicio de las entregas oficiales en el marco de la campaña nacional de 500 días y noches para la identificación de los héroes caídos.



De acuerdo con el informe oficial del Comité Directivo sobre los procedimientos de exhumación y toma de muestras en el mencionado camposanto, las fuerzas competentes procedieron con la exhumación técnica de un total de 263 tumbas de mártires que carecían de información de identidad.



Para la ejecución de estas tareas, la Comandancia Militar de Ca Mau asesoró al Comité Directivo provincial en la emisión de los documentos de directrices institucionales, así como en la fundación de un Grupo de Trabajo Intersectorial y dos equipos especializados en la toma de muestras.



Durante el proceso de exhumación en el terreno, estos equipos trabajaron en estrecha coordinación con el personal técnico de la filial del Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones Viettel en Ca Mau para digitalizar de forma inmediata los expedientes de las tumbas, los mapas del área, los datos de recolección primarios y las fichas de muestreo.



Esta base de datos integrada servirá para el almacenamiento y la gestión a largo plazo, además de facilitar el cotejo de ADN en las instalaciones forenses del Ministerio de Defensa.



Tras los análisis y clasificaciones correspondientes según los protocolos técnicos vigentes, los expertos recolectaron con éxito 237 muestras biológicas aptas que cumplen con los requisitos de calidad exigidos para el proceso de examen de ADN.



Inmediatamente después de la ceremonia oficial de homenaje, el equipo de transporte del Comité Directivo provincial procedió al traslado seguro de la totalidad de las muestras biológicas en vehículos especializados hacia el Aeropuerto Internacional de Can Tho, desde donde serán enviadas por vía aérea a la capital, Hanoi.



Según las proyecciones del Comité Directivo de Ca Mau, tras culminar la entrega de este primer lote correspondiente al cementerio de Tran Van Thoi, el organismo emitirá los planes ejecutivos para iniciar la recolección de muestras biológicas en el Cementerio de Mártires de Nam Can y en el resto de los camposantos de la localidad.



La provincia ratificó su determinación de completar en el primer trimestre de 2027 la toma de muestras de las tres mil 382 tumbas de mártires que aún permanecen sin identificar en toda la territorio provincia./.

VNA