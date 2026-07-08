Comité Permanente de Asamblea Nacional de Vietnam inaugura su cuarta reunión

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam inauguró hoy su cuarta reunión bajo la presidencia del titular del Parlamento, Tran Thanh Man.



En su discurso de apertura, Thanh Man señaló que la sesión centrará debates relacionados con la preparación de la primera reunión extraordinaria del Legislativo, prevista para principios de agosto de 2026, así como algunos temas para el segundo periodo de sesiones a finales de año y otros asuntos importantes.



Según el programa, el Comité Permanente examinará 24 proyectos de leyes y resoluciones que serán presentados al Legislativo en la primera reunión extraordinaria; y dos proyectos de ley para la segunda reunión; considerará y aprobará 10 ordenanzas y resoluciones incluidas en el programa legislativo de 2026.



El presidente de la Asamblea Nacional destacó que la celebración de la primera reunión extraordinaria refleja la determinación de institucionalizar oportunamente las orientaciones del Comité Central, resolver cuestiones urgentes, eliminar obstáculos y reducir la carga de trabajo de la sesión de finales de año.



En relación con la propuesta de incluir los proyectos de Ley de Vivienda (modificada) y Ley de Negocios Inmobiliarios (modificada) para su presentación al Legislativo mediante un procedimiento simplificado, Thanh Man pidió a los organismos competentes revisar cuidadosamente las condiciones y completar los expedientes para considerar su incorporación al programa de las sesiones.



La reunión tendrá una duración prevista de seis días y se dividirá en dos fases: la primera se celebrará el 8 de julio y la mañana del 9 de julio; la segunda, del 14 al 17 de julio. Además, el 28 de julio se prevé examinar otros dos contenidos después de que el Comité Central emita su aprobación.



Ante el gran volumen de trabajo, el titular de la AN exigió a los organismos competentes reforzar la disciplina, cumplir estrictamente el programa establecido y evitar retrasos, aplazamientos o retiradas de contenidos por causas subjetivas.



Los responsables de los organismos encargados de la elaboración y revisión de los proyectos deberán asumir la responsabilidad si no garantizan la calidad y los plazos previstos, enfatizó.



Para los asuntos que aún presentan opiniones divergentes o incorporan nuevas políticas, señaló, los organismos deben coordinarse activamente, informar a las autoridades competentes y evitar la acumulación de tareas en la fase final.



También pidió a los órganos de la Asamblea Nacional aplicar rigurosamente el proceso de revisión y proponer que no se incluyan en el programa aquellos proyectos que no cumplan los requisitos de calidad.



Solicitó que, al examinar los proyectos de ley, se tenga en cuenta la realidad de la implementación del modelo de administración local de tres niveles, revisando las normas sobre descentralización y delegación de competencias, con el fin de garantizar una asignación clara de funciones y responsabilidades, evitando vacíos legales o solapamientos durante su ejecución.



Asimismo, instó a aclarar las causas de la demora en la promulgación de documentos de orientación para la aplicación de las leyes, especialmente en aquellos contenidos que esperan la población y las empresas.



También pidió revisar los obstáculos relacionados con la puesta en marcha de los centros financieros en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Al subrayar que muchos contenidos de la reunión tienen un amplio alcance e impacto, el presidente de la Asamblea Nacional exhortó a los organismos proponentes a presentar informes breves y centrados en los asuntos que requieren consulta.



Al mismo tiempo, exigió a los miembros del Comité Permanente estudiar detenidamente los documentos y aportar opiniones sobre los temas fundamentales para completar los expedientes que serán presentados al Legislativo./.

VNA