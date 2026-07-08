Misión de ayuda tras terremoto en Venezuela, la más difícil y peligrosa realizada por Vietnam, afirma oficial

Caracas (VNA) - La operación de asistencia humanitaria en Venezuela es la misión más compleja y peligrosa que Vietnam ha llevado a cabo hasta ahora, incluso por encima de las labores de rescate tras los terremotos de Turquía en 2023 y Myanmar en 2025, afirmó el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam.



Desde Playa Grande, en el estado de La Guaira, la zona más golpeada por los dos terremotos registrados en Venezuela, Pham Van Ty, quien es también jefe de la misión vietnamita en Venezuela, explicó que cada escenario de desastre presenta desafíos diferentes. Mientras Turquía enfrentó temperaturas extremadamente bajas, Myanmar y Venezuela pusieron a prueba a los equipos de rescate con un calor intenso.



En Playa Grande, donde se concentraron los daños más graves del terremoto en Venezuela, Phạm Van Ty destacó que las condiciones para las tareas de búsqueda y rescate son especialmente difíciles. Las altas temperaturas aceleran la descomposición de los cuerpos atrapados bajo los escombros, creando un entorno de trabajo muy exigente que afecta directamente la salud de los rescatistas.



El oficial vietnamita subrayó que la fortaleza psicológica de los efectivos es un elemento clave, ya que deben afrontar la búsqueda de víctimas con la misma dedicación con la que buscarían a sus propios familiares. Esta convicción les ayuda a superar las adversidades. En los últimos días, militares y rescatistas han trabajado sin descanso para encontrar al mayor número posible de víctimas y ayudar a las familias a afrontar cuanto antes el dolor causado por la tragedia.



Rescatistas vietnamitas buscan víctimas atrapadas bajo los escombros en Venezuela. (Foto: Publicada por VNA)

Frente a las operaciones realizadas anteriormente en Turquía y Myanmar, el rescate en Venezuela resulta más complicado debido a la gran cantidad de edificios altos derrumbados, las condiciones climáticas extremas y la continua presencia de réplicas sísmicas. Varias de las zonas evaluadas por la delegación vietnamita ya habían sido calificadas como de acceso complejo por otros equipos internacionales de rescate.



A pesar de estas dificultades, movido por el sentido de responsabilidad internacional y la solidaridad con el pueblo venezolano, el contingente vietnamita ha asumido los riesgos sin vacilar y mantiene firme su compromiso de cumplir la misión asignada, agregó.



El coronel Pham Hung Duong, subdirector del Departamento de Policía de Prevención y Lucha contra Incendios y Rescate del Ministerio de Seguridad Pública, y subjefe de la misión vietnamita, señaló que la operación también cuenta con importantes condiciones favorables pese a los desafíos existentes.



Entre ellas mencionó el alto sentido de responsabilidad de todos los oficiales y miembros del equipo, la experiencia acumulada en anteriores misiones humanitarias y de respuesta ante desastres en el extranjero, la coordinación efectiva entre las fuerzas militares y de seguridad pública, así como el apoyo brindado por las autoridades venezolanas./.