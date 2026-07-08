Máximo dirigente insta a construir un mercado laboral moderno, transparente e integrado

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, destacó hoy la necesidad de construir un mercado laboral moderno, transparente, flexible e integrado a nivel internacional.



Al presidir una reunión de trabajo con el sector de asuntos internos sobre la mejora de la calidad de la fuerza laboral, la creación de empleo sostenible y el desarrollo de los recursos humanos para responder a las nuevas exigencias del país, el máximo dirigente hizo hincapié en la importancia de reconocer con franqueza las deficiencias que aún persisten.



Aunque Vietnam cuenta con una abundante fuerza laboral, todavía carece de trabajadores con las capacidades necesarias para responder a las demandas del desarrollo económico, afirmó. Asimismo, señaló que diversos sectores enfrentan una escasez de mano de obra calificada, técnicos especializados, profesionales tecnológicos y personal de gestión.



También advirtió sobre las carencias en materia de habilidades técnicas, disciplina laboral, cultura de trabajo industrial, dominio de idiomas extranjeros y competencias digitales y ecológicas, además de la insuficiencia de técnicos calificados, especialistas en tecnología y mandos intermedios. A ello se suma el amplio tamaño del sector laboral informal, el elevado desempleo juvenil, los desequilibrios entre la formación y las necesidades del mercado de trabajo, y el acelerado envejecimiento de la población.



Por ello, subrayó que la calidad de la fuerza laboral no debe medirse por el número de personas empleadas, sino por la calidad y productividad de los puestos de trabajo, así como por la contribución de los trabajadores a la competitividad nacional. Lo fundamental, afirmó, no es cuántas personas tienen empleo, sino si esos puestos son formales, sostenibles y productivos, y si garantizan ingresos adecuados, protección social y oportunidades de aprendizaje permanente y desarrollo profesional.



El líder recalcó que el empleo sostenible en las zonas urbanas debe estar estrechamente vinculado al nuevo modelo de crecimiento del país, basado en la innovación, la economía digital y la economía verde. Más que aumentar el número de empleos, Vietnam debe concentrarse en generar puestos de mayor calidad, con mayor productividad, ingresos estables, protección social y mejores oportunidades para el desarrollo de competencias.



En las zonas rurales, el empleo sostenible debe orientarse a elevar la productividad laboral y los ingresos mediante la transición de una agricultura de bajo valor hacia actividades agrícolas de mayor valor agregado, industrias de procesamiento, servicios modernos y otros sectores emergentes. En las áreas habitadas por minorías étnicas, las políticas de empleo deben contribuir a una reducción sostenible de la pobreza, aprovechar el potencial local y preservar la identidad cultural, al tiempo que amplían el acceso a la educación, la formación profesional, el crédito y los servicios de empleo, señaló.



El máximo dirigente también abogó por renovar la formación de los recursos humanos mediante el desarrollo de un sistema nacional de competencias. Explicó que la capacitación debe dejar de responder únicamente a las necesidades de corto plazo para convertirse en un motor de la competitividad del país a largo plazo, sustituyendo el enfoque centrado en los títulos académicos por otro basado en las competencias profesionales, la demanda del mercado y los resultados de la formación.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, interviene en la reunión. (Fuente: VNA)

Además de impulsar la creación de empleo dentro del país, destacó la importancia de ampliar las oportunidades para los trabajadores vietnamitas en los mercados laborales internacionales y de atraer de manera selectiva a expertos y talentos altamente calificados que contribuyan a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional.



To Lam encomendó al Comité del Partido del Gobierno la elaboración de una estrategia nacional para el desarrollo de los recursos humanos y de un mercado laboral moderno. Entre las principales prioridades figuran la evaluación de la calidad de la fuerza laboral, la identificación de la escasez de mano de obra y competencias por sectores y localidades, la definición de las ocupaciones prioritarias, la reestructuración de las instituciones de formación profesional y la puesta en marcha de programas de empleo sostenible dirigidos a jóvenes, trabajadores rurales, trabajadores urbanos informales, comunidades de minorías étnicas y personas afectadas por la transformación digital y la automatización.



Asimismo, pidió aplicar políticas más decididas para ampliar el mercado laboral formal, fortalecer los programas de empleo en el extranjero para trabajadores vietnamitas, atraer profesionales altamente cualificados y establecer indicadores anuales que permitan monitorear la calidad de la fuerza laboral, el empleo sostenible, la formación profesional, los ingresos, la cobertura de la seguridad social y el nivel de satisfacción tanto de los trabajadores como de las empresas.



También destacó la necesidad de transformar la ventaja competitiva de Vietnam, pasando de depender de los bajos costos laborales a apoyarse en recursos humanos altamente calificados. En ese sentido, insistió en desarrollar bases de datos integradas del mercado laboral, modernizar los servicios de empleo y establecer un sistema nacional de previsión de la demanda de mano de obra y competencias, además de promover un sistema de aprendizaje permanente, abierto y flexible, que permita a los trabajadores actualizar sus conocimientos y adaptarse a las cambiantes exigencias del mercado.



Al reafirmar que las personas constituyen el centro, la fuerza motriz y el objetivo último del desarrollo, el máximo dirigente calificó a la fuerza laboral vietnamita como uno de los activos más valiosos del país. Subrayó que invertir en recursos humanos no solo representa una política social, sino también una decisión estratégica que permitirá a Vietnam convertir sus ventajas demográficas en motores de un desarrollo rápido y sostenible a largo plazo./.