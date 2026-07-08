📝 Enfoque: Desmantelan falacias contra la racionalización del aparato estatal en Vietnam

Hanoi (VNA) - La reestructuración del modelo de gobierno local hacia un esquema compacto, eficiente y efectivo constituye un requisito urgente para la reforma administrativa y la modernización de la gobernanza nacional en el proceso de construcción del Estado de derecho socialista en Vietnam.



Pese a los impactos positivos, la implementación de este nuevo diseño afronta desafíos iniciales, coyuntura que fuerzas hostiles y oportunistas políticos intentan utilizar en el espacio digital para distorsionar la realidad, magnificar los obstáculos y sembrar el escepticismo entre la población respecto a las directrices del Partido Comunista (PCV) y del Estado.



Según análisis teóricos de expertos locales, entre ellos el doctor Nguyen Si Dung, exjefe adjunto de la Oficina de la Asamblea Nacional, la transición hacia un modelo de gobierno local de dos niveles representa una reforma estructural de gran envergadura que modifica los métodos de liderazgo, la delimitación de competencias y la prestación de servicios públicos.



Ciudad Ho Chi Minh dio un paso histórico en su reforma administrativa con la inauguración oficial del Centro de Servicios de Administración Pública (Foto: VNA)



Los cuellos de botella detectados en materia de percepción institucional, capacidad ejecutiva, infraestructura digital y psicología social son valorados como fenómenos inevitables de un proceso de transformación a gran escala, y no como fallas de fondo de la política estatal. En este contexto, los discursos opositores aíslan intencionalmente estas dificultades objetivas fuera de su contexto de transición para calificarlas de manera subjetiva como “errores del lineamiento”.



Frente a los argumentos que catalogan la optimización institucional como una medida “impositiva” o “voluntarista”, la realidad demuestra que el antiguo esquema multifásico y la superposición de funciones administrativas actuaban como un freno para el desarrollo.



La racionalización del aparato estatal no consiste en una reducción mecánica de niveles, sino en aumentar la velocidad de procesamiento de los asuntos públicos, reducir los costos operativos y elevar la calidad de los servicios al ciudadano.



Datos oficiales proporcionados por la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra confirman la efectividad del modelo de gobernanza integral tras un año de vigencia: las oficinas gubernamentales a nivel nacional procesaron más de 42,5 millones de expedientes con una tasa de tramitación en línea del 91,74% y una puntualidad superior al 95%. Asimismo, la simplificación de tres mil 466 procedimientos administrativos y mil 754 condiciones de negocios permitieron reducir los tiempos de ejecución en un 53% y los costos de cumplimiento en un 54,6%, registrando un índice de satisfacción ciudadana del 83,08%.



Por su parte, la doctora Le Thi Chien, funcionaria de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh, rebatió las tesis que vinculan la reforma con “purgas políticas”, demostrando que la eficiencia institucional responde a las demandas objetivas de la era digital y la innovación tecnológica.



El reordenamiento de los organismos del Partido y del Estado cuenta con un histórico precedente en la Resolución 18-NQ/TW emitida por el Comité Central del PCV en 2017. Tras siete años de aplicación progresiva, dicho marco normativo facilitó la reducción sustancial de unidades intermedias y personal directivo excedente en todo el país.



La agenda de reestructuración reafirmada durante el XIV Congreso Nacional del PCV consolida este lineamiento estratégico para edificar un sistema político ágil ante las metas de desarrollo a largo plazo.



El profesor, doctor Lai Quoc Khanh, subsecretario general del Consejo Teórico Central, argumentó que los resultados del primer año de funcionamiento del gobierno local de dos niveles ratifican el paso de un pensamiento de gestión puramente administrativa a una visión de gobernanza nacional moderna.



El académico enfatizó la importancia de que los cuadros, militantes y ciudadanos comprendan la esencia científica de estos cambios y contrarresten las visiones sesgadas que intentan equiparar la gobernanza técnica moderna con una supuesta “despolitización” de la vida social o con la negación del papel dirigente del Partido.



La correcta asimilación y aplicación de los consensos derivados del XIV Congreso Nacional del PCV fortalecerá la unidad interna y la estabilidad socioeconómica con miras al crecimiento sostenible del país en su nueva etapa de desarrollo./.