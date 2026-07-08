Premier vietnamita exige acelerar finalización de los proyectos de ley

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la reunión temática del Gobierno sobre la elaboración de leyes correspondiente a julio de 2026, en la que se analizaron diversos proyectos legislativos, informes y propuestas que serán presentados ante la Asamblea Nacional en los próximos períodos de sesiones.



Durante la reunión, el Ejecutivo examinó una amplia agenda legislativa que incluyó las reformas de la Ley de Negocios Inmobiliarios, la Ley de Vivienda, el Código Penal, la futura Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Seguridad Alimentaria, además de la propuesta para unificar la Ley del Presupuesto del Estado con la de Inversión Pública.



También fueron revisados proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos la línea ferroviaria Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, la carretera de circunvalación número 5 de la Región Capital de Hanoi y el plan para convertir a Quang Ninh en una ciudad de administración central.



Los participantes coincidieron en que el proceso de perfeccionamiento del marco jurídico ha experimentado avances significativos en los últimos años, contribuyendo a eliminar obstáculos legales, impulsar la innovación, movilizar recursos para el desarrollo económico y social, facilitar la actividad de ciudadanos y empresas y garantizar un funcionamiento más eficiente del sistema de administración pública de tres niveles.



Al clausurar la sesión, Le Minh Hung instó a los ministerios y organismos competentes a incorporar las observaciones formuladas durante el debate y a acelerar la revisión y finalización de los proyectos de ley, informes y propuestas, garantizando tanto la calidad como el cumplimiento de los plazos establecidos. Subrayó que esta tarea resulta especialmente prioritaria para los documentos que serán presentados en la próxima sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, prevista para agosto de 2026.



Asimismo, reiteró que los ministros y responsables de cada sector deberán asumir personalmente la dirección y la responsabilidad del proceso de elaboración legislativa, manteniendo una estrecha coordinación con los órganos de la Asamblea Nacional durante las etapas de evaluación, explicación, revisión y perfeccionamiento de los expedientes.

El primer ministro Le Minh Hung en el evento. (Fuente: VNA)

Los viceprimeros ministros supervisarán los trabajos en sus respectivas áreas, mientras que la Oficina del Gobierno coordinará con los ministerios la pronta aprobación de la resolución de la reunión para garantizar una implementación uniforme.



En relación con las reformas legislativas, el jefe del Gobierno pidió asegurar la coherencia y la armonización del ordenamiento jurídico. En el caso de la reforma de la Ley de Negocios Inmobiliarios, solicitó evitar duplicidades con la Ley de Tierras, especialmente en los procedimientos administrativos y en las competencias relacionadas con la transferencia de proyectos.



Respecto a la reforma de la Ley de Vivienda, insistió en incorporar plenamente las directrices del Partido sobre el desarrollo de inmuebles sociales y de alquiler, perfeccionar el mecanismo del Fondo Nacional de Vivienda, descentralizar su gestión hacia las autoridades locales y simplificar los procedimientos administrativos.



Sobre la reforma del Código Penal, Le Minh Hung encargó al Ministerio de Seguridad Pública ampliar las consultas con expertos y académicos, evaluar de manera integral el impacto de las nuevas disposiciones -en particular las relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas- y garantizar que la futura normativa no obstaculice la innovación, la transformación digital ni el desarrollo de la economía digital.



El Gobierno también acordó cambiar la denominación del proyecto de Ley de Ciudades Especiales por Ley de Desarrollo Urbano, al considerar que refleja de manera más adecuada el alcance de la futura legislación. Además, pidió estudiar cuidadosamente las disposiciones relacionadas con la descentralización administrativa, el presupuesto y la política tributaria.



En cuanto a la propuesta de unificar la Ley del Presupuesto del Estado y la de Inversión Pública, el primer ministro solicitó revisar las disposiciones superpuestas e incorporar mecanismos innovadores que fortalezcan la inversión pública en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.



En materia de seguridad alimentaria, el Ejecutivo respaldó cuatro líneas de acción prioritarias: la gestión basada en el control de riesgos a lo largo de toda la cadena de suministro, la reforma del sistema de inspección de alimentos, el desarrollo de una base nacional de datos digital e interconectada sobre seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la supervisión de los alimentos vendidos en la vía pública y de los servicios de alimentación colectiva.



Respecto a los grandes proyectos de infraestructura, como la línea ferroviaria Lao Cai–Hanoi–Hai Phong y la carretera de circunvalación número 5 de la Región Capital de Hanoi, el primer ministro exigió una evaluación integral de su viabilidad económica y financiera, una revisión detallada de los costos de inversión y la selección de los mecanismos de financiación más adecuados para garantizar la eficiencia de los proyectos y evitar pérdidas o desperdicio de recursos públicos.



Asimismo, instó a los ministerios a continuar revisando la legislación en materia tributaria, de inversión, contratación pública y subastas, con el objetivo de garantizar un sistema jurídico coherente y armonizado. En ese sentido, insistió en la necesidad de renovar el enfoque en la elaboración de leyes, evitar los intereses sectoriales, reducir la proliferación de normas reglamentarias sobre una misma materia y eliminar las contradicciones existentes en ámbitos como la tierra, la planificación, la inversión, la construcción, el medio ambiente y la descentralización administrativa.



Le Minh Hung subrayó la importancia de reforzar la disciplina, la calidad y la eficacia del proceso legislativo, poniendo fin a los retrasos en la promulgación de normas de desarrollo. Hasta el 7 de julio permanecían pendientes 22 decretos destinados a desarrollar leyes y resoluciones de la Asamblea Nacional que ya habían entrado en vigor, por lo que instó a los ministerios a concluirlos con carácter urgente para evitar vacíos legales.



Por último, el Ministerio de Justicia fue encargado de estudiar una reforma de la Ley de Promulgación de Documentos Normativos con el objetivo de eliminar los principales obstáculos en la elaboración y aplicación de las leyes, así como de implementar de manera eficaz el sistema de evaluación del desempeño (KPI) en materia legislativa aprobado por el Primer Ministro./.