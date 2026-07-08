Vietnam y Japón profundizan cooperación en defensa

Hanoi (VNA) - La cooperación en materia de defensa entre Vietnam y Japón ha registrado avances constantes y se ha vuelto cada vez más profunda, efectiva y práctica, impulsada por el sólido desarrollo de la relación bilateral, afirmó hoy el viceprimer ministro y titular de Defensa del país indochino, general Phan Van Giang.



Durante una reunión con el embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, el dirigente vietnamita reiteró que Hanoi concede gran importancia a la Asociación Estratégica Integral con Tokio para la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.



Destacó que Japón es uno de los pocos socios con los que Vietnam mantiene de forma plena el Diálogo de Política de Defensa a nivel de viceministros, así como los mecanismos de consulta entre los Estados Mayores de las tres fuerzas: ejército de tierra, armada y fuerza aérea.



Van Giang expresó además su reconocimiento por el apoyo brindado por Japón en ámbitos como la formación de personal, la industria de defensa, la transferencia de tecnología y la mitigación de las secuelas de la guerra.



Asimismo, manifestó su deseo de que el embajador Ito Naoki continúe respaldando el fortalecimiento de la cooperación bilateral en defensa, con el fin de garantizar la implementación eficaz de los contenidos alcanzados y obtener resultados cada vez más concretos.



En ese sentido, propuso intensificar el intercambio de delegaciones de todos los niveles, especialmente de alto nivel; mantener los mecanismos de consulta y diálogo; promover la firma de nuevos documentos de cooperación; y ampliar la colaboración entre las distintas fuerzas armadas en áreas como la industria de defensa, la capacitación, la medicina militar, la ciberseguridad, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la superación de las secuelas de la guerra.



También abogó por reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros multilaterales, en particular en el marco de la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN Ampliada (ADMM+).



El titular expresó su deseo de que Japón mantenga los programas de becas existentes y amplíe las modalidades de formación para el personal del Ministerio de Defensa de Vietnam, incrementando las plazas para estudios universitarios y de posgrado en áreas de ciencias técnicas y tecnología.



Van Giang manifestó su confianza en que, sobre la base de décadas de cooperación y del alto nivel de entendimiento entre ambos países, los nexos Vietnam-Japón seguirán fortaleciéndose en todos los ámbitos, respondiendo a las aspiraciones e intereses comunes de los dos pueblos y contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región.



En la ocasión, invitó a los dirigentes del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y a las empresas del sector de defensa del país nipón a participar en la 3.ª Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026 en Hanoi.



Por su parte, Ito Naoki valoró altamente los avances de la cooperación bilateral en defensa y aseguró que continuará coordinando estrechamente con el Ministerio de ese sector en Vietnam para implementar los contenidos de colaboración alcanzados, contribuyendo así a consolidar la Asociación Estratégica Integral para la paz y la prosperidad en Asia y el mundo entre ambos países y fortalecer una cooperación en defensa cada vez más sustancial y eficaz./.

VNA