Vietnam identifica ventajas para mejorar la calidad de la atracción de IED

Hanoi (VNA) - La Resolución 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con capital extranjero establece como objetivo para el período 2026-2030 atraer entre 200 y 300 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED); mientras que la IED ejecutada deberá alcanzar entre 150 y 200 mil millones de dólares.



Según el Departamento de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, Vietnam ha atraído actualmente alrededor de 550 mil millones de dólares de IED correspondientes a 46 mil proyectos.



Solo en los primeros seis meses de 2026, el capital extranjero registrado alcanzó 34,65 mil millones de dólares, un aumento del 61% respecto al mismo período del año anterior; mientras que la IED desembolsada llegó a más de 13 mil millones de dólares, un incremento del 11,2%, el nivel más alto de los últimos cinco años.



Estos resultados demuestran que el objetivo de atraer entre 40 y 50 mil millones de dólares de IED en 2026 es alcanzable, dado que Vietnam continúa siendo considerado un destino atractivo gracias a su ubicación geográfica, su fuerza laboral y un entorno de inversión cada vez más favorable.



Sin embargo, la Resolución 10-NQ/TW también plantea la necesidad de elevar la calidad de los flujos de IED en un contexto de creciente competencia internacional por la captación de inversiones.



Para el período 2026-2030, Vietnam aspira a atraer el 75% de la IED procedente de economías desarrolladas, aumentar en un 30% el número de grupos multinacionales de la lista Fortune 500 con operaciones de inversión en el país, y captar centros regionales de investigación, innovación, datos, gestión y servicios.



Vietnam también se propone atraer empresas extranjeras con tecnologías estratégicas, elevar la tasa de localización en las industrias clave hasta el 45-50%, y lograr la participación de unas 10 mil empresas nacionales en las cadenas de valor de las compañías con IED, incluidos 500-1.000 proveedores de primer nivel.



Para alcanzar estos objetivos, los expertos consideran necesario que Vietnam continúe eliminando obstáculos relacionados con la capacidad de las empresas nacionales, la industria auxiliar y la absorción tecnológica.



Según Takuya Sahashi, vicepresidente de Mitsubishi Corporation en Vietnam, es necesario centrarse en apoyar a las empresas nacionales con potencial, fortalecer la conexión entre compañías con IED y empresas locales, desarrollar bases de datos de proveedores, formar recursos humanos y aumentar la cooperación entre centros educativos y empresas.



Desde la perspectiva del mercado financiero, Dominic Scriven, presidente de Dragon Capital, señaló que la Resolución 10-NQ/TW no solo presta atención a la escala de la inversión, sino también a la calidad de los flujos de capital, garantizando que la atracción de inversiones esté vinculada a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el bienestar social.



Vietnam debe estudiar soluciones para reducir los costes de capital, incentivar a las empresas con IED a reinvertir sus beneficios y aportar fuentes estables de divisas a la economía.



Por su parte, Micheal Kokalari, economista del fondo de inversión VinaCapital, afirmó que Vietnam debe seguir invirtiendo en infraestructuras de gran escala, impulsar la equitización de las empresas estatales y desarrollar el mercado de capitales para aumentar su atractivo ante los inversores internacionales.



Los resultados de la atracción de IED en los primeros seis meses de 2026 constituyen una señal positiva para que Vietnam cumpla los objetivos establecidos en la Resolución 10-NQ/TW. No obstante, para mantener sus ventajas y mejorar la calidad de los flujos de inversión, el país deberá seguir perfeccionando el entorno de inversión, desarrollando infraestructuras, fortaleciendo la capacidad de las empresas nacionales y promoviendo una vinculación más efectiva entre el sector de IED y la economía doméstica./.

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