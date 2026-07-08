Economía

BAD y HDBank acuerdan un préstamo de 100 millones de dólares para impulsar financiamiento de MIPYMES

Banco Asiático de Desarrollo impulsa financiamiento para MIPYMES de Vietnam con préstamo de 100 millones de dólares

El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) firma un acuerdo de préstamo de 100 millones de dólares con HDBank para ampliar el acceso a la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Vietnam. (Foto: VNA)
El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) firma un acuerdo de préstamo de 100 millones de dólares con HDBank para ampliar el acceso a la financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y el Banco Comercial Conjunto de Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh (HDBank) han firmado un acuerdo de préstamo por valor de 100 millones de dólares destinado a ampliar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Vietnam, con especial énfasis en aquellas dirigidas por mujeres.

En calidad de organizador principal y cocoordinador junto con Standard Chartered Bank (Singapur), el BAD también logró reunir a 29 bancos comerciales para movilizar otros 621 millones de dólares en financiamiento y aumentar los recursos disponibles para HDBank.

Esta operación permitirá al banco vietnamita fortalecer su acceso a fuentes de capital internacional y reafirma el papel del BAD en la movilización de inversión privada para impulsar sistemas financieros más inclusivos en Asia y el Pacífico.

Los fondos se destinarán a respaldar los préstamos de mediano y largo plazo de HDBank, con al menos el 40% de la financiación del BAD dirigida a MIPYMES propiedad de mujeres, con el objetivo de ofrecerles mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Durante la ceremonia de firma, el director del BAD para Vietnam, Shantanu Chakraborty, destacó que mejorar el acceso al financiamiento para las MIPYMES, especialmente aquellas lideradas por mujeres, resulta fundamental para promover un crecimiento económico más inclusivo y resiliente en Vietnam.

Señaló que la cooperación entre el BAD y HDBank contribuirá a canalizar recursos financieros hacia empresas que actualmente tienen dificultades para acceder al crédito formal, al tiempo que impulsará una mayor participación en las oportunidades económicas.

Por su parte, el director ejecutivo de HDBank, Nguyen Huu Dang, afirmó que "el apoyo del BAD permitirá a HDBank ampliar aún más el acceso al financiamiento para las MIPYMES y reforzar nuestro compromiso con el respaldo a las empresas propiedad de mujeres".

"Esta alianza refleja nuestro compromiso permanente con el crecimiento inclusivo y el desarrollo de una financiación sostenible", concluyó Nguyen Huu Dang.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen un pilar clave de la economía vietnamita, al representar más del 97% de las empresas registradas, alrededor del 36% del empleo total y el 40% del producto interno bruto del país.

No obstante, muchas MIPYMES, especialmente aquellas dirigidas por mujeres, continúan enfrentando dificultades para acceder a fuentes de financiamiento formal debido a factores como la falta de garantías, historiales crediticios limitados y la percepción de mayores riesgos asociados a los pequeños prestatarios.

Este mecanismo se complementará con asistencia técnica del BAD orientada al fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de productos financieros adaptados a sus necesidades, la promoción de la inclusión financiera y el apoyo al crecimiento sostenible de las MIPYMES en todo Vietnam./.

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