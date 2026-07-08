Delta del Río Rojo mantiene liderazgo como motor del crecimiento económico de Vietnam

Hanoi (VNA) - La región del Delta del Río Rojo consolidó su papel como uno de los principales motores del crecimiento económico de Vietnam durante el primer semestre de 2026, al concentrar cinco de las nueve provincias con mayor expansión del Producto Regional Bruto (PIBR) del país, según el Ministerio de Finanzas.



De acuerdo con el informe sobre la evolución socioeconómica del semestre, las provincias con mayor crecimiento fueron Ha Tinh (12,79%), Ninh Binh (11,44%), Hai Phong (11,33%), Quang Ninh (11,11%), Hung Yen (10,72%), Bac Ninh (10,56%), Phu Tho (10,18%), Tay Ninh (10,12%) y Thai Nguyen (10,01%).



Entre ellas, Ninh Binh se situó en el segundo lugar a nivel nacional y encabezó el crecimiento en el Delta del Río Rojo, con una expansión del 11,44%. El resultado estuvo impulsado por el fortalecimiento de los vínculos entre los parques industriales tras la reorganización administrativa y por el desarrollo de una industria orientada a la alta tecnología y a actividades de mayor valor añadido.



En los seis primeros meses del año, el índice de producción industrial de la provincia aumentó un 27,26% respecto al mismo periodo de 2025. La industria manufacturera y de transformación fue el principal motor de ese crecimiento, con un avance del 27,68%.



El turismo también mantuvo una evolución positiva. Ninh Binh recibió unos 17,6 millones de visitantes, un 23,3% más que un año antes, incluidos 1,8 millones de turistas internacionales. Los ingresos por servicios turísticos superaron los 17,966 billones de dongs (683 millones de dólares), un incremento interanual del 21,75%.



El presidente del Comité Popular de Ninh Binh, Nguyen Thanh Binh, atribuyó parte de estos resultados a la reforma administrativa impulsada por la provincia, centrada en simplificar los procedimientos para la inversión y la actividad empresarial. En 2025, Ninh Binh ocupó el cuarto puesto del país en el Índice de Reforma Administrativa (PAR INDEX) y el primero en transformación digital entre las 34 provincias y ciudades.



Bac Ninh, uno de los principales polos de la industria electrónica de Vietnam, registró un crecimiento del PIBR del 10,56% durante el semestre. El índice de producción industrial aumentó un 19,51%, impulsado principalmente por la fabricación de componentes electrónicos.



Según el vicepresidente del Comité Popular provincial, Mai Son, la economía digital ya representa el 46,3% del PIBR de Bac Ninh, la proporción más alta del país. La provincia cuenta con unas dos mil 336 empresas del sector tecnológico, mientras que las compañías con inversión extranjera han intensificado la digitalización de sus procesos productivos y las pequeñas y medianas empresas han ampliado el uso de herramientas como la facturación electrónica, la firma digital y el comercio electrónico.



El comercio exterior siguió siendo otro de los pilares de la economía provincial. Durante el primer semestre, el volumen de importaciones y exportaciones alcanzó los 106,4 mil millones de dólares.



Las exportaciones ascendieron a 52,5 mil millones de dólares, un 31,49% más que en el mismo periodo del año anterior y el mayor volumen del país. Las importaciones sumaron 53,87 mil millones de dólares, un aumento del 39,83%, lo que situó a Bac Ninh en el segundo lugar nacional, solo por detrás de Ciudad Ho Chi Minh.



Además de registrar elevadas tasas de crecimiento, varias provincias del Delta del Río Rojo figuraron entre las que más contribuyeron al crecimiento económico nacional. Hanoi aportó el 11,71% del crecimiento del país, la segunda mayor contribución después de Ciudad Ho Chi Minh. Le siguieron Hai Phong, con el 7,51%, y Bac Ninh, con el 5,32%.



Pese a estos resultados, la región enfrenta desafíos para mantener un crecimiento elevado y sostenible. Entre ellos figuran la reducción de la disponibilidad de suelo industrial, el aumento de los costes laborales, del suelo y de la logística, así como la elevada dependencia de la inversión extranjera directa en varias provincias.



También persisten limitaciones en la infraestructura regional, la conectividad digital y los servicios logísticos, además de la escasez de mano de obra cualificada, la presión derivada de la urbanización y un ritmo de innovación tecnológica que aún no satisface las nuevas necesidades de desarrollo.



El economista Tran Dinh Thien, exdirector del Instituto de Economía de Vietnam, afirmó que mantener tasas de crecimiento de dos dígitos requerirá un cambio de modelo, basado en la productividad, la innovación y la ciencia y la tecnología, en lugar de depender principalmente de la inversión y de las ventajas tradicionales.



Entre las prioridades señaló el desarrollo de industrias de alta tecnología, semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos, economía digital, verde y circular, junto con el fortalecimiento de los clústeres industriales.



También consideró necesario mejorar el entorno empresarial, acelerar la inversión pública, reforzar la conectividad regional y formar recursos humanos altamente cualificados para sostener el crecimiento del Delta del Río Rojo en los próximos años./.

VNA