Café de especialidad vietnamita busca conquistar el mercado chino

Beijing (VNA) - Tras el éxito del concurso Vietnam Amazing Cup 2026, la Asociación de Café de Buon Ma Thuot, en coordinación con la empresa tecnológica Maiji Shanghai, puso en marcha la gira promocional Vietnam Amazing Cup China Roadshow 2026, con el objetivo de introducir en el mercado chino los 10 mejores cafés Arábica y Robusta de Vietnam.



El presidente de la Asociación de Café de Buon Ma Thuot, Trinh Duc Minh, señaló que la iniciativa constituye una importante acción de promoción comercial orientada a fortalecer la presencia del café de especialidad vietnamita en China, ampliar las oportunidades de cooperación e impulsar las exportaciones.



Como parte del programa, durante julio de 2026 se celebrará en Shanghái una presentación piloto dirigida a la comunidad cafetera especializada, con el propósito de evaluar la respuesta del mercado y sentar las bases para futuras acciones comerciales.



Posteriormente, en agosto, la ciudad de Guangzhou acogerá un programa de promoción de mayor alcance con la participación de la Asociación de Café de Buon Ma Thuot, empresas, expertos y productores reconocidos entre el Top 10 de Arábica y Robusta del Vietnam Amazing Cup 2026.



Las actividades incluirán sesiones de cata (cupping), presentaciones sobre las zonas de cultivo, los procesos de producción y las características que distinguen al café de especialidad vietnamita.



Asimismo, se organizarán encuentros empresariales (B2B) para conectar a empresas vietnamitas con importadores, tostadores, cadenas de cafeterías, distribuidores y organizaciones del sector en China, además de promover la firma de memorandos de entendimiento (MoU).



Trinh Duc Minh destacó que, pese a las limitaciones presupuestarias de la asociación, el programa contribuirá a fortalecer el posicionamiento de la marca Vietnam Amazing Cup, ampliar la red de socios internacionales y promover el desarrollo sostenible de la industria cafetera vietnamita.



El dirigente también expresó su deseo de que las autoridades de la provincia de Dak Lak respalden las actividades de comunicación y promoción del café local. Tras la gira por China, la asociación prevé participar entre agosto y septiembre en eventos organizados por la Asociación de Café de Especialidad de Corea para continuar impulsando la presencia del café vietnamita en ese mercado./.

VNA