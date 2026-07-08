Vietnam gestiona más de 2,39 millones de infracciones de tráfico en primer semestre

Hanoi (VNA) - La policía de tránsito de Vietnam gestionó más de 2,39 millones de infracciones durante el primer semestre de 2026, en un contexto marcado por la mejora de la seguridad vial y la reducción de los accidentes en los tres principales indicadores: número de siniestros, fallecidos y heridos.



Según el Departamento de Policía de Tráfico, entre enero y junio se registraron 7.773 accidentes de tránsito, con un saldo de 4.877 fallecidos y 4.486 heridos. En comparación con el mismo período del año anterior, el número de accidentes disminuyó un 17,4%, las muertes un 8,4% y los lesionados un 28%.



Del total de accidentes, 7.706 ocurrieron en carreteras, 46 en la red ferroviaria y 21 en vías fluviales.



Durante el semestre, las autoridades detectaron más de 2,39 millones de infracciones en los sectores del transporte por carretera, ferroviario y fluvial, lo que representa un incremento interanual del 43,2%. Como resultado, suspendieron cerca de 64.730 licencias de conducir y certificados profesionales, aplicaron la deducción de puntos del permiso de conducción en más de 336.000 casos e incautaron casi 528.800 vehículos.



El exceso de velocidad continuó siendo la infracción más frecuente, con alrededor de 592.000 casos, seguido de la conducción bajo los efectos del alcohol, con 416.900; las paradas y estacionamientos indebidos, con 208.000; las invasiones de carril, con 101.000; el incumplimiento de la luz roja del semáforo, con 23.900; la sobrecarga de vehículos, con 17.700; y la conducción bajo los efectos de drogas, con 955 casos.



La policía de tránsito también identificó 7.853 puntos negros de accidentalidad y deficiencias en la infraestructura o gestión vial, de los cuales 4.586, equivalentes al 58,4%, ya han sido corregidos.



Además de las labores de control del tránsito, las fuerzas policiales detectaron 1.648 delitos penales, económicos y medioambientales, que derivaron en la detención de 1.776 sospechosos. Entre ellos figuran casos de contrabando, fraude comercial, narcotráfico, minería ilegal, extracción ilícita de arena, tráfico de explosivos, delitos ambientales e inmigración ilegal.



Durante las operaciones, las autoridades incautaron 33 ladrillos de heroína, más de 34.000 pastillas de drogas sintéticas, 19,65 kilogramos de otros estupefacientes, 1,6 toneladas de fuegos artificiales y explosivos, 4.438 metros cúbicos de arena extraída ilegalmente, además de otros bienes relacionados con actividades delictivas.



La policía también desarticuló 45 casos vinculados con carreras callejeras ilegales y alteración del orden público, con un total de 471 detenidos. Hasta el momento se han iniciado procesos penales en 15 casos, mientras que otros cuatro permanecen bajo investigación.



El Departamento de Policía de Tráfico informó, además, que continúa impulsando la modernización de la gestión vial mediante la transformación digital y la aplicación de inteligencia artificial. En este período se detectaron más de 20.000 infracciones gracias a sistemas de videovigilancia y se tramitaron 2.864 casos a partir de denuncias presentadas por la ciudadanía a través de plataformas digitales.



Los servicios públicos en línea también registraron un importante crecimiento, con más de 4,11 millones de trámites procesados mediante el Portal Nacional de Servicios Públicos. Entre ellos figuran más de 2,2 millones de matriculaciones de vehículos, 484.200 renovaciones de permisos de conducir y 1,4 millones de procedimientos administrativos relacionados con infracciones de tránsito.



Asimismo, más de ocho millones de usuarios han instalado la aplicación móvil VNeTraffic. Paralelamente, las autoridades completaron la depuración de datos del 92,5% de las motocicletas registradas y del 86,7% de los automóviles, sentando las bases para la creación de una base de datos nacional unificada sobre tránsito.



El Departamento de Policía de Tráfico reafirmó que continuará fortaleciendo la aplicación de tecnologías digitales, la reforma administrativa y las campañas de sensibilización ciudadana con el propósito de mejorar la seguridad vial y la gestión del tránsito en todo el país./.

VNA