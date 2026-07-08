Máximo dirigente insta a Hanoi a acelerar crecimiento y mejorar calidad del desarrollo

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, presidió hoy una sesión de trabajo con el Comité partidista de Hanoi para evaluar la implementación de las tareas del primer semestre de 2026, analizar las medidas destinadas a alcanzar un crecimiento de al menos el 11% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) este año y revisar la aplicación de la Resolución N.º 02 del Buró Político sobre la construcción y el desarrollo de la capital en una nueva era.



Según las autoridades municipales, el PIBR de Hanoi creció un 8,22% en el primer semestre, una tasa superior al promedio nacional. Los desembolsos de la inversión pública superaron los 2,4 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de más del 112% en comparación con el mismo período del año anterior. También se registraron avances en el desarrollo urbano, la seguridad social y la defensa, mientras que fueron eliminados 39 de los 51 puntos críticos de congestión del tráfico.



No obstante, de acuerdo con el informe presentado por las autoridades locales, estos resultados aún no corresponden plenamente al potencial, la posición, los recursos y los mecanismos específicos que el Gobierno central ha otorgado a Hanoi. La ciudad mantiene su objetivo de alcanzar un crecimiento del PIBR del 11% en 2026, sin contemplar una reducción de esa meta.



En sus conclusiones, To Lam valoró positivamente los resultados alcanzados por la capital pese a la ejecución simultánea de numerosas tareas de gran importancia. Sin embargo, pidió a las autoridades locales reconocer con objetividad las limitaciones persistentes, señalando que el escenario de crecimiento previsto aún no se ha materializado y que los abundantes recursos de la ciudad todavía no se han traducido plenamente en un mayor crecimiento económico.



El dirigente subrayó que los seis últimos meses de 2026 serán decisivos para cumplir los objetivos fijados. En ese sentido, instó a elaborar escenarios de crecimiento detallados por sectores, territorios y proyectos estratégicos, con metas concretas, calendarios definidos y una clara asignación de responsabilidades.



Asimismo, solicitó realizar un inventario exhaustivo de los recursos para el desarrollo con el fin de identificar cuáles se aprovechan de manera eficiente, cuáles permanecen subutilizados y cuáles están inmovilizados, concentrando de inmediato los esfuerzos en los sectores, ámbitos y proyectos con mayor capacidad para impulsar el crecimiento.



Destacó la necesidad de liberar los recursos actualmente bloqueados. Consideró inaceptable que recursos u oportunidades de desarrollo permanezcan inmovilizados o sean desaprovechados, así como que sedes administrativas, terrenos públicos u obras públicas continúen abandonados mientras la capital aún enfrenta limitaciones de recursos en educación, salud, cultura, vivienda e infraestructura urbana.

En la cita (Fuente: VNA)



En cuanto a los proyectos prioritarios, pidió centrar los esfuerzos en la liberación de terrenos, el desembolso de inversiones y la ejecución de las obras, dando prioridad a las carreteras de circunvalación, los puentes sobre el río Rojo, las líneas ferroviarias urbanas, las infraestructuras para la prevención de inundaciones, las plantas de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, los proyectos de vivienda y las vías de conexión regional. Subrayó que la liberación de terrenos es una responsabilidad de todo el sistema político.



También señaló que los grandes proyectos de Hanoi representan tanto oportunidades como desafíos. Exhortó a garantizar una ejecución coordinada, asegurar la transparencia en la gestión del suelo, priorizar el reasentamiento de la población y planificar un aprovechamiento eficiente de las infraestructuras deportivas, culturales y comerciales.



To Lam llamó además a fortalecer el papel del sector privado, así como de los servicios, el comercio, el turismo y el consumo. Al mismo tiempo, instó a lograr avances significativos en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y formación de recursos humanos de alta calidad.

Animó a la capital a poner en marcha mecanismos piloto de apoyo a las empresas de alta tecnología y a construir una economía basada en el conocimiento, los datos y la innovación.



Asimismo, exhortó a las autoridades a concentrar sus esfuerzos en resolver los problemas cotidianos que afectan a la población, entre ellos los embotellamientos, las inundaciones, la contaminación del aire, el tratamiento de aguas residuales y desechos, la seguridad alimentaria, el orden urbano y la mejora de las escuelas y los hospitales.



El dirigente también pidió a la ciudad preparar adecuadamente el curso escolar 2026-2027 para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a la educación en condiciones más seguras y favorables.



Hanoi debe crecer con mayor rapidez, pero también con una mejor calidad de desarrollo; avanzar hacia una mayor modernidad sin perder su riqueza cultural e identidad; alcanzar una mayor prosperidad garantizando que todos sus habitantes compartan los beneficios del desarrollo; y mantenerse a la vanguardia creando nuevos modelos, enfoques y motores de crecimiento que puedan extenderse a todo el país./.