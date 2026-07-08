Primer ministro preside reunión sobre ejecución de sentencias y recuperación de bienes

Hanoi 8 jul (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la reunión del Comité Directivo Central para la organización de la ejecución de sentencias y la recuperación de bienes apropiados indebidamente o perdidos en los casos judiciales.

Durante la reunión, los miembros del Comité Directivo, representantes de ministerios, organismos, autoridades locales y entidades relacionadas participaron activamente en los debates y análisis, aclarando tanto los resultados alcanzados como las dificultades y obstáculos surgidos durante la ejecución de las sentencias y en la elaboración de los planes para gestionar los bienes recuperados con el fin de saldar las deudas.

El Comité pidió al Ministerio de Justicia que concluya con urgencia el proyecto de reglamento de funcionamiento, además de establecer las funciones y la distribución de responsabilidades de sus miembros, y coordinar con el Banco Estatal de Vietnam y los organismos competentes la propuesta de soluciones para superar las dificultades en la ejecución de las sentencias y la gestión de los bienes.

En la cita (Fuente: VNA)

Asimismo, deberá elaborar un inventario y una clasificación de los bienes, proponer un plan de actuación con su calendario y plazos de ejecución, y definir claramente las responsabilidades de los ministerios, organismos y autoridades locales.

Al subrayar que se trata de una tarea difícil y compleja, el Comité Directivo instó a reforzar aún más la coordinación y la responsabilidad de los ministerios, organismos y autoridades locales, garantizando una ejecución eficaz, oportuna, rigurosa y conforme a la normativa, contribuyendo así a recuperar al máximo los bienes del Estado y a proteger los derechos e intereses legítimos de las partes involucradas./.

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