Vietnam aspira a establecer un nuevo marco de cooperación con México

Hanoi (VNA) - Vietnam aspira a profundizar de manera sustancial y efectiva sus relaciones con México en todos los ámbitos y avanzar hacia el pronto establecimiento de un nuevo marco de cooperación acorde con el nivel alcanzado por los vínculos bilaterales, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.



Durante una conversación telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, el canciller vietnamita transmitió los saludos del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, así como una invitación a la presidenta del país centroamericano, Claudia Sheinbaum, para realizar una visita oficial a la nación asiática en el momento oportuno.



Hoai Trung reiteró que Vietnam valora de manera constante las relaciones con sus amigos tradicionales de América Latina y destacó que México ocupa un lugar de especial importancia entre los socios de la región, sobre la base de intereses compartidos en los ámbitos bilateral, regional e internacional.



Asimismo, reafirmó el respaldo del país al fortalecimiento de las relaciones entre México y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con el objetivo de contribuir a la paz, la cooperación y el desarrollo de ambas regiones.



Por su parte, Roberto Velasco Álvarez transmitió los saludos de la presidenta Claudia Sheinbaum al secretario general y presidente To Lam y expresó el interés de México en consolidar una relación de amistad y cooperación de carácter estratégico, estable y duradero con Vietnam.



El funcionario mexicano destacó además los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam y el creciente prestigio internacional del país indochino, al tiempo que reiteró que el Gobierno de México concede gran importancia al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación con Hanoi dentro de su política general hacia la región de la ASEAN en particular y de Asia-Pacífico en general.



Ambos cancilleres expresaron su satisfacción por el desarrollo positivo de la cooperación bilateral. Destacaron que mecanismos como las consultas políticas entre las dos cancillerías y la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión se mantienen de forma periódica; que los marcos jurídicos vigentes se aplican eficazmente y continúan las negociaciones para ampliar otros nuevos en diferentes sectores; y que el comercio bilateral sigue creciendo con rapidez gracias al aprovechamiento del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), del que ambos países son miembros.



Durante la conversación, Hoai Trung solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México coordinar con las instituciones competentes para facilitar un mayor acceso de los productos de ambos países a sus respectivos mercados.



Los dos ministros acordaron mantener una estrecha coordinación para elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel, impulsar el intercambio de visitas y contactos de alto nivel, fortalecer los mecanismos de cooperación existentes, avanzar en la negociación y firma de nuevos acuerdos de importancia estratégica y aprovechar de manera más eficiente el CPTPP.



También coincidieron en reforzar la coordinación en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), teniendo en cuenta que Vietnam y México acogerán consecutivamente las cumbres del mecanismo en 2027 y 2028, respectivamente, así como continuar apoyándose mutuamente en las organizaciones internacionales y los foros multilaterales./.

VNA