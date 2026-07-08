Refuerzan la seguridad y salud en el trabajo de ASEAN

Da Nang, Vietnam (VNA) - La XXVII Reunión Anual del Comité Coordinador de la Red de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ASEAN (CBM-27) quedó inaugurada hoy en la ciudad centrovietnamita de Da Nang.



En la ocasión, Tailandia cedió la presidencia rotatoria de la Red de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ASEAN (ASEAN-OSHNET) a Vietnam, mientras que este, tras tres años desempeñando el cargo del Secretariado de la red, transfirió esa responsabilidad a Brunéi para el período 2026-2029.



El evento adoptó el Plan de Acción ASEAN-OSHNET para el período 2026-2030, que se espera eleve la cooperación regional en materia de seguridad y salud en el trabajo a un nivel superior.



Al intervenir en el encuentro, el viceministro del Interior de Vietnam Cao Huy hizo hincapié en que CBM-27 se lleva a cabo en un contexto muy especial, con esas dos importantes transiciones.



Una de las tareas clave y más decisivas de esta reunión es aprobar el Plan de Acción ASEAN-OSHNET para el período 2026-2030, reiteró. No se trata solo de aprovechar los logros de la etapa 2021-2025, sino que debe ser la base para elevar la cooperación regional en materia de seguridad y salud en el trabajo a un nuevo nivel más sustancial, profundo y eficaz, comentó.



Se espera que en los dos días, los participantes se centren en aclarar e incorporar al Plan de Acción cuestiones emergentes a las que se enfrentan los trabajadores de la ASEAN, sobre todo el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en el ambiente laboral; la seguridad y la salud en el trabajo en la economía del sector informal y el cambio climático - la transición verde vinculada al empleo seguro, expresó.



Estos son desafíos que ningún país puede resolver por sí solo, y que requieren un enfoque regional sincronizado y una estrecha coordinación, enfatizó.



En cuanto a la cooperación con socios internacionales, el representante vietnamita hizo hincapié en el espíritu de cooperación sustantiva, maximizando las fortalezas y los recursos de cada parte, al tiempo que se garantiza firmemente el papel central de la ASEAN en la definición del contenido, las prioridades y la hoja de ruta para la implementación.



Todas las actividades de cooperación deben partir de las necesidades reales de los estados miembros y servir directamente a los intereses de los trabajadores de la ASEAN, remarcó.



En el marco de la reunión, se efectuó una sesión abierta con la participación de socios de diálogo, regionales e internacionales, incluidos la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Asociación Internacional de la Inspección de Trabajo (IALI) y el Ministerio de Gestión de Emergencias de China (MEM).



En sus palabras, Cao Huy reafirmó el compromiso de Vietnam al asumir el papel presidencial de ASEAN-OSHNET para el período 2026-2027. El país se compromete a asignar recursos, personal y apoyo técnico suficientes; está dispuesto a compartir experiencias en la elaboración y promoción de las tareas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo en el nuevo contexto; y coordinará estrechamente con Brunéi en aras de garantizar una herencia continua y eficaz, apuntó.



La asunción por parte de Vietnam de la presidencia de la ASEAN-OSHNET para el período 2026-2027 marca un hito significativo en la integración más profunda del país en los mecanismos de cooperación especializada de la ASEAN.



Se trata de una oportunidad para que Vietnam desempeñe un papel proactivo y de liderazgo en la propuesta e implementación de iniciativas regionales, al tiempo que comparte sus mejores prácticas en el proceso de transformación digital, modernización de la gestión laboral y perfeccionamiento del sistema de seguros de accidentes laborales y enfermedades profesionales.



Con un espíritu de solidaridad, determinación y gran responsabilidad, se espera que CBM-27 siente una base sólida para la cooperación ASEAN-OSHNET en la nueva fase, con el objetivo de lograr una región ASEAN cada vez más segura, cohesionada y sostenible para más de 350 millones de trabajadores./.

VNA