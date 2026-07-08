Banco Mundial respalda a Indonesia en promoción de economía verde en aldeas

Yakarta (VNA)- El Ministerio de Aldeas y Desarrollo de Regiones Desfavorecidas de Indonesia, en coordinación con el Banco Mundial (BM), llevó a cabo discusiones y una encuesta de campo para preparar la implementación del programa nacional de Economía Verde y Autosuficiencia Alimentaria Integrada (Sehati) durante el período 2027-2031.



Al referirse a la escala y los criterios del proyecto, Rio Pongdapati, representante de la cartera, enfatizó que el programa contará con una financiación aproximada de 600 millones de dólares y que las aldeas beneficiarias serán seleccionadas en función de la calidad institucional, la gestión financiera y el nivel de preparación para la implementación.



La iniciativa Sehati está diseñada para apoyar las prioridades de Indonesia orientadas a impulsar el crecimiento económico desde las bases, en un contexto de limitaciones fiscales. El proyecto se enfoca en tres objetivos centrales: la seguridad alimentaria, el desarrollo de la economía verde y el empoderamiento de las comunidades rurales. Tras la fase de planificación durante este año, se prevé que el programa arranque en 2027, con la meta de beneficiar a unas siete mil aldeas seleccionadas en todo el país.



Particularmente en el distrito de Banyumas, ubicado en la provincia de Java Central, donde se están llevando a cabo los esfuerzos iniciales de preparación, las autoridades locales esperan que unas 20 aldeas se beneficien del programa a través de incentivos valorados en 500 millones de rupias (aproximadamente 28 mil dólares) al año, acompañados de actividades de capacitación y apoyo para la construcción de infraestructura esencial./.

VNA