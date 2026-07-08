Vietnam brinda asistencia humanitaria de emergencia a Venezuela tras desastre natural

Hanoi (VNA) - Ante las graves pérdidas humanas y materiales causadas por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio de 2026 en Venezuela, el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam decidieron otorgar una ayuda humanitaria de emergencia de 300 mil dólares para apoyar al Gobierno y al pueblo de la nación sudamericana a paliar las consecuencias del desastre natural.



Esta asistencia financiera se suma a los esfuerzos directos que el contingente de búsqueda y salvamento de Vietnam realiza en el terreno. Desde hace más de una semana, la brigada humanitaria del país del Sudeste Asiático opera en las zonas más afectadas de la nación sudamericana, donde ha logrado recuperar los cuerpos de decenas de víctimas y distribuido toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad a unas 500 familias damnificadas, labor por la cual el Gobierno venezolano condecoró recientemente a la misión con la Medalla “Héroe de Venezuela”.



Este gesto solidario se fundamenta en los lazos de hermandad y la tradicional amistad existente entre ambos pueblos. La asistencia financiera está destinada a respaldar las labores de recuperación de infraestructura y contribuir a la pronta estabilización de las condiciones de vida de la población en las regiones venezolanas que resultaron afectadas por el siniestro./.

VNA