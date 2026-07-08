Internacional

Indonesia e India amplían su cooperación en sectores estratégicos clave

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el primer ministro indio, Narendra Modi, acordaron fortalecer la alianza estratégica integral entre ambos países mediante la ampliación de la cooperación en una gama de sectores estratégicos, incluida la defensa, economía, comercio, transformación digital, educación y desarrollo de recursos humanos.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Yakarta (VNA) - El presidente indonesio, Prabowo Subianto, y el primer ministro indio, Narendra Modi, acordaron fortalecer la alianza estratégica integral entre ambos países mediante la ampliación de la cooperación en una gama de sectores estratégicos, incluida la defensa, economía, comercio, transformación digital, educación y desarrollo de recursos humanos.

En una rueda de prensa conjunta tras sus conversaciones en Yakarta el 7 de julio, el presidente Prabowo afirmó que las conversaciones se centraron en cuestiones estratégicas de interés mutuo y las futuras líneas de actuación para la cooperación bilateral.

Ambos líderes acordaron intensificar las visitas de Estado y las conversaciones de alto nivel, fomentar una mayor coordinación a través de mecanismos de consulta bilateral y fortalecer la cooperación institucional que incluye a centros de investigación y al recién creado grupo de amistad interparlamentaria.

En la ocasión, presenciaron la firma y el anuncio de 16 documentos de cooperación entre organismos gubernamentales y empresas de ambos países, que abarcan defensa, exploración espacial, sanidad, agricultura, telecomunicaciones, educación, minerales críticos, metalurgia y cooperación empresarial.

Los acuerdos incluyen un contrato de adquisición del sistema de misiles BrahMos entre BrahMos Aerospace y el Ministerio de Defensa de Indonesia.

Ambas partes también acordaron profundizar la cooperación en tecnología digital, inteligencia artificial (IA), empresas emergentes innovadoras y educación. Una iniciativa destacada es la prevista creación de un campus en Indonesia por parte del Instituto Indio de Gestión de Bangalore./.

VNA
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