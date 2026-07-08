Parlamento de Vietnam prepara período extraordinario de sesiones para aprobar 20 leyes

Hanoi 8 jul (VNA) – Como parte de su cuarta reunión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam examinó hoy los preparativos para el primer período extraordinario de sesiones de la XVI Legislatura, dedicado a la elaboración de leyes en agosto de 2026.

En sus conclusiones, el presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, informó que el período de sesiones está previsto del 3 al 24 de agosto, dividido en dos etapas y celebrado de manera presencial en la sede de la Asamblea Nacional.



El Comité Permanente acordó incorporar al programa el proyecto de Resolución que sustituirá la Resolución 96/2019/QH14 sobre la prevención y lucha contra la delincuencia y las violaciones de la ley, así como sobre la labor de la Fiscalía Popular, los Tribunales Populares y la ejecución de sentencias.



La Asamblea Nacional examinará y decidirá sobre un total de 27 asuntos, entre ellos la aprobación prevista de 20 leyes y resoluciones normativas, además de tres cuestiones de importancia nacional. Asimismo, debatirá por primera vez cuatro proyectos de ley conforme a las conclusiones de las autoridades competentes.



El viceprimer ministro Le Tien Chau habla en la cita (Fuente: VNA)

El dirigente parlamentario instó a los organismos competentes a acelerar los preparativos, sin solicitar aplazamientos ni retirar los proyectos registrados, garantizando la calidad de las iniciativas legislativas.

También pidió a las comisiones de la Asamblea expresar con claridad sus criterios durante la revisión.

El Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la Asamblea Nacional coordinará con su par del Gobierno la supervisión del progreso de los trabajos y la preparación anticipada del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.



Con anterioridad, el secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de su Oficina, Le Quang Manh, señaló que el período extraordinario de sesiones abordará la modificación y complementación de numerosas leyes y resoluciones para resolver asuntos urgentes surgidos en la práctica, reducir los procedimientos administrativos, impulsar el desarrollo socioeconómico y continuar la reorganización del aparato estatal conforme al modelo de administración de tres niveles, promoviendo además la descentralización.



La Oficina de la Asamblea Nacional recomendó a las delegaciones parlamentarias intensificar el contacto con los electores mediante modalidades flexibles y el uso de tecnologías digitales para informar oportunamente sobre los contenidos del período de sesiones.



Ese mismo día, el Comité Permanente del Parlamento expresó su respaldo a la necesidad de modificar y complementar la Ordenanza sobre el trato preferencial a las personas con méritos revolucionarios.



Acordó incorporar la definición de persona con méritos revolucionarios, revisar cuidadosamente los grupos beneficiarios y estudiar los niveles de subsidios de acuerdo con las condiciones socioeconómicas.



Por otro lado, se amplió el reconocimiento de mártires y heridos de guerra a quienes resulten afectados durante el cumplimiento de tareas de prevención y lucha contra la delincuencia.



Con el voto favorable del 100% de los miembros presentes, el Comité aprobó en principio el proyecto de Ordenanza y encargó a los organismos competentes completar el texto para su presentación al Presidente de la Asamblea Nacional antes del 27 de julio./.