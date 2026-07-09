Agricultura vietnamita mantiene sólido crecimiento en primer semestre de 2026

Hanoi (VNA) - Pese a las incertidumbres derivadas de las tensiones geopolíticas y las presiones sobre el comercio mundial, el sector vietnamita de agricultura y medio ambiente mantuvo un crecimiento estable durante el primer semestre de 2026, reflejo de la recuperación sostenida de la producción y de los avances en la reestructuración hacia un modelo más verde, moderno y de mayor valor agregado.



Dang Ngoc Diep, viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, informó que en los seis primeros meses del año la agricultura creció un 3,57%, la silvicultura un 3,98% y la acuicultura un 4,88%. Estos resultados obedecen al seguimiento permanente de la evolución de los mercados, una gestión flexible de la producción y la eliminación oportuna de obstáculos institucionales y normativos, factores que han permitido al sector mantener su papel como uno de los pilares de la economía nacional.



En el ámbito agrícola, la cosecha de invierno-primavera concluyó con una producción de 20,45 millones de toneladas de arroz, un 0,4% más que en el mismo período del año anterior. Entre los avances más destacados figura la ejecución del proyecto para desarrollar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones en el Delta del Mekong, en consonancia con la estrategia nacional de crecimiento verde.



Según Le Thanh Tung, subdirector del Departamento de Producción Agrícola y Protección Vegetal, adscrito al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, todas las localidades del Delta del Mekong ya han puesto en marcha el programa, que abarca más de 379 mil hectáreas, equivalente al 110% de la meta prevista. El modelo permite incrementar las ganancias de los productores entre 57 y 354 dólares por hectárea y por cosecha, además de reducir entre tres y cuatro toneladas de CO₂ equivalente por hectárea.



La ganadería también mantuvo una evolución favorable, con incrementos del 2,2% en la cabaña porcina y del 3,1% en la avícola. La producción de carne de cerdo alcanzó los 2,86 millones de toneladas, un 4,8% más que un año antes, mientras que la de carne de aves de corral llegó a 1,3 millones de toneladas, con un crecimiento del 5,6%. Por su parte, la acuicultura continuó siendo uno de los principales motores del sector, con una producción cercana a los tres millones de toneladas, un 5,7% superior a la registrada en el mismo período de 2025.



En Hanoi, el sector agropecuario, forestal y pesquero creció un 3,42 % durante el semestre, contribuyendo al aumento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR). La capital prosiguió la reestructuración de los cultivos mediante un uso más eficiente de la tierra y la expansión de las áreas destinadas a hortalizas, flores y plantas ornamentales producidas bajo estándares VietGAP, GlobalGAP y de agricultura orgánica, especialmente en zonas que incorporan tecnologías de alta productividad.



De cara al segundo semestre de 2026, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente concentrará sus esfuerzos en perfeccionar el marco jurídico y las políticas sectoriales, acelerar la reforma administrativa, impulsar la transformación digital y desarrollar bases de datos nacionales y especializadas.



Asimismo, priorizará la aceleración del desembolso de la inversión pública, el fortalecimiento del aparato administrativo, la mejora de la gestión estatal y el refuerzo de la disciplina administrativa.



Paralelamente, promoverá un modelo de agricultura verde y sostenible, fortalecerá la capacidad de prevención y respuesta ante desastres naturales y mejorará la adaptación del sector al cambio climático.



Por su parte, el subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanoi, Ta Van Tuong, afirmó que la capital continuará impulsando una agricultura moderna y adaptada al proceso de urbanización. La estrategia estará orientada a profundizar la reestructuración del sector, desarrollar la agricultura urbana, ecológica y de alta tecnología, y optimizar el aprovechamiento de la superficie agrícola disponible.



Además, Hanoi seguirá simplificando los trámites administrativos y aplicando políticas para atraer inversiones en agricultura de alta tecnología, al tiempo que fomentará la articulación entre la producción, el procesamiento, los servicios, el turismo rural y la preservación de los oficios tradicionales./.

VNA