Sociedad

Campamento de Verano de Vietnam 2026 reunirá a más de 100 jóvenes vietnamitas del extranjero

El Campamento de Verano de Vietnam 2026 reunirá a 105 jóvenes vietnamitas de 35 países para fortalecer su identidad cultural y vínculo con el país.

110 jóvenes y estudiantes vietnamitas residentes en el extranjero, junto con delegados, posan para una foto conmemorativa en el Monumento al Presidente Ho Chi Minh y al pueblo de Quang Binh (2025); barrio de Dong Hoi, provincia de Quang Tri). Foto: VNA
110 jóvenes y estudiantes vietnamitas residentes en el extranjero, junto con delegados, posan para una foto conmemorativa en el Monumento al Presidente Ho Chi Minh y al pueblo de Quang Binh (2025); barrio de Dong Hoi, provincia de Quang Tri). Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Un total de 105 jóvenes y estudiantes vietnamitas residentes en el extranjero, procedentes de 35 países y territorios, participarán en el Campamento de Verano de Vietnam 2026, que se celebrará del 12 al 25 de julio, según informó el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante 14 días, los participantes recorrerán diversas localidades de las tres regiones del país, entre ellas Hanoi, Ninh Binh, Nghe An, Quang Tri, Hue, Da Nang, Gia Lai y Khanh Hoa.

Con un programa centrado en el reencuentro con las raíces nacionales, los jóvenes visitarán y conocerán algunos de los principales patrimonios culturales de Vietnam, incluidos varios sitios inscritos por la UNESCO, como el Complejo de Monumentos de Hue, el Santuario de My Son, la Ciudad Antigua de Hoi An y la Música de la Corte Real de Hue. Asimismo, participarán en actividades de educación sobre las tradiciones nacionales, aprendizaje de la historia, experiencias culturales y cursos de idioma vietnamita, con el propósito de fortalecer el orgullo por la identidad nacional y estrechar los vínculos de las nuevas generaciones de vietnamitas en el exterior con su país de origen.

La delegación también desarrollará un amplio programa de actividades conmemorativas y educativas, entre ellas visitas al Sitio Histórico del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial y al Complejo Histórico de Kim Lien, en la provincia de Ngha An; ceremonias de homenaje a los héroes y mártires en el embarcadero Long Dai II y en el Memorial de los Combatientes de Gac Ma; actividades de divulgación sobre la soberanía marítima e insular en la Casa de Exposiciones de Hoang Sa y el Instituto Oceanográfico de Nha Trang; encuentros con oficiales y cadetes de la Academia Naval; experiencias de artes marciales tradicionales de Tay Sơn; una visita al Centro de Descubrimiento Científico de Quy Nhon para explorar la astronomía, además de diversas actividades culturales, deportivas y concursos destinados a promover el idioma vietnamita.

De acuerdo con el comité organizador, uno de los momentos más destacados del campamento será el intercambio con destacados intelectuales y artistas vietnamitas residentes en el extranjero, entre ellos la profesora y doctora Thai Kim Lan, de la comunidad vietnamita en Alemania, en el Museo de Cerámica Antigua del río Huong (Perfume), así como una visita al espacio conmemorativo del pintor La Ba Dang, perteneciente a la comunidad vietnamita en Francia. Estas actividades buscan difundir los valores culturales de Vietnam y poner de relieve el papel y las contribuciones de la diáspora vietnamita al desarrollo del país.

Organizado anualmente desde 2004, el Campamento de Verano de Vietnam es coordinado por el Comité Estatal para los Vietnamitas en el Extranjero, en colaboración con diversos ministerios, organismos y autoridades locales.

En más de dos décadas de celebración, el programa ha reunido a miles de jóvenes y estudiantes vietnamitas residentes en el extranjero, contribuyendo a fortalecer los lazos de la comunidad, preservar la identidad cultural nacional y fomentar el compromiso de las nuevas generaciones con el desarrollo de Vietnam.

La ceremonia inaugural del Campamento de Verano de Vietnam 2026 tendrá lugar la noche del 13 de julio en Hanoi, mientras que la clausura está prevista para la noche del 24 de julio en la Plaza 2 de Abril, en el barrio de Nha Trang, provincia de Khanh Hoa./.

VNA
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