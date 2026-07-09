Economía

Vietnam importa diamantes por más de 121 millones de dólares en primer semestre de 2026

Vietnam importó diamantes por más de 121,5 millones de dólares en el primer semestre de 2026; India fue su principal proveedor con el 52% del total.

Foto ilustrativa (Fuente: tuoitre.vn)
Foto ilustrativa (Fuente: tuoitre.vn)

Hanoi (VNA) - Vietnam importó diamantes por un valor superior a los 121,5 millones de dólares durante los primeros seis meses de 2026, según datos preliminares del Departamento de Aduanas del Ministerio de Finanzas.

India se mantuvo como el principal proveedor de este producto, con exportaciones valoradas en 63,2 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 52% del total de las importaciones vietnamitas de diamantes. En todo 2025, las compras procedentes del mercado indio ascendieron a 107,6 millones de dólares.

Bélgica ocupó el segundo lugar entre los proveedores, con 17,9 millones de dólares, seguida de Israel, con nueve millones; Botswana, con 7,7 millones; y Tailandia, con 5,1 millones. También figuraron entre los principales abastecedores Estados Unidos, con 3,6 millones de dólares; Hong Kong (China), con 2,8 millones; Japón, con 2,7 millones; y China, con 2,2 millones.

El Departamento de Aduanas recordó que la importación de diamantes en bruto está regulada por la normativa vigente del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Industria y Comercio.

De acuerdo con estas disposiciones, únicamente pueden importarse diamantes en bruto procedentes de países participantes en el Proceso de Kimberley (Kimberley Process, KP) y acompañados de un certificado KP válido emitido por la autoridad competente del país exportador.

Las autoridades aduaneras son responsables de verificar la documentación, realizar inspecciones físicas de las mercancías cuando corresponda, expedir la certificación de importación y supervisar el cumplimiento de la normativa. El despacho aduanero se efectúa sobre la base de la declaración presentada por la empresa importadora, el certificado del Proceso de Kimberley y el resto de la documentación exigida por la legislación vigente./.

VNA
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