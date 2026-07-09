Vietnam promueve economía colectiva y productos OCOP en la era digital

Hanoi (VNA) - Vietnam impulsa la implementación de los programas nacionales para el período 2026-2030, con especial énfasis en el fortalecimiento de la economía colectiva y del programa "Cada comuna, un producto" (OCOP), mediante la transformación digital, la consolidación de las cadenas de valor y el aumento de la competitividad de los productos agrícolas.

​El año 2026 marca el inicio de una nueva etapa de los programas nacionales de desarrollo para el período 2026-2035, que abarcan la construcción de nuevas zonas rurales, la reducción sostenible de la pobreza y el impulso al desarrollo socioeconómico en las zonas montañosas y habitadas por minorías étnicas.

​Según Phuong Dinh Anh, subjefe de la Oficina de Coordinación Nacional del Programa de Construcción de la Nueva Ruralidad, el enfoque dejará de centrarse exclusivamente en la inversión en infraestructura para priorizar el desarrollo de la economía rural, la mejora de la calidad de vida y la preservación de la cultura tradicional, en paralelo con la transformación digital, la transición verde, la economía circular y la adaptación al cambio climático.

​La Asamblea Nacional y el Gobierno se han fijado como objetivo que, para 2030, alrededor del 65% de las comunas cumpla los estándares de nuevas zonas rurales; que el ingreso medio de la población rural aumente entre 2,5 y tres veces respecto a 2020; que la tasa de pobreza continúe reduciéndose entre un 1% y un 1,5% anual; y que prácticamente desaparezcan las comunas y aldeas en condiciones especialmente difíciles de las zonas montañosas y pobladas por minorías étnicas.

​En este proceso, la economía colectiva, especialmente las cooperativas, desempeña un papel clave en el desarrollo de los productos OCOP a lo largo de las cadenas de valor. Actualmente, Vietnam cuenta con cerca de 17 mil 400 productos OCOP con tres estrellas o más y aspira a elevar esa cifra hasta los 25 mil para 2030, priorizando la calidad, el valor agregado y la competitividad.

​Uno de los principales ejes de esta nueva etapa será la transformación digital integral de las cooperativas y demás organizaciones de la economía colectiva. Estas incorporarán tecnologías para digitalizar la gestión, mejorar la transparencia financiera y la administración de datos, además de aplicar códigos de zonas de cultivo y sistemas de trazabilidad que permitan controlar la calidad desde la producción hasta la comercialización. También contribuirán a estandarizar los procesos de acuerdo con las exigencias nacionales e internacionales.

​En Hanoi, el programa OCOP prevé incorporar este año alrededor de 300 nuevos productos con tres estrellas o más, de los cuales al menos 20 serán propuestos para su evaluación como productos de cinco estrellas a nivel nacional.

​Según Duong Dinh Khoi, director de la empresa de producción, comercio y exportación Duong Kien, la obtención de la certificación OCOP ha permitido a la compañía invertir en nuevas tecnologías, ampliar las zonas de materias primas y estandarizar la producción para cumplir los requisitos de trazabilidad y expandir sus exportaciones.

​Para alcanzar las metas previstas, el Programa de Desarrollo de la Economía Colectiva 2026-2030 se centrará en resolver cuatro limitaciones principales: el acceso al capital, la disponibilidad de recursos humanos, la ampliación de los mercados y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Las nuevas políticas contemplan ampliar el acceso al crédito, facilitar la incorporación de personal cualificado, fortalecer la conexión con los sistemas modernos de distribución y el comercio electrónico, así como impulsar la transferencia tecnológica, la protección de marcas y la aplicación de tecnologías de conservación y envasado.

​De cara a 2030, Vietnam aspira a contar con al menos 500 grupos de colaboración que incorporen tecnologías avanzadas en la producción. En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente prioriza el desarrollo de zonas especializadas de materias primas, la creación de códigos de cultivo, la construcción de una base de datos nacional sobre el programa OCOP y el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad. Paralelamente, impulsa el turismo rural vinculado a la preservación cultural para incrementar el valor agregado de los productos locales.

​Las autoridades consideran que la estrecha articulación entre el Programa de Construcción de la Nueva Ruralidad y el desarrollo de la economía colectiva favorecerá la creación de cadenas de valor sostenibles. Una mejor coordinación de los recursos financieros, tecnológicos, humanos y comerciales permitirá consolidar este modelo como uno de los pilares para elevar la calidad de los productos OCOP y avanzar hacia una agricultura más moderna, eficiente e integrada en los mercados internacionales./.