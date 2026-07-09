Vietnam mantendrá mayor crecimiento del Sudeste Asiático en 2026, según banco asiático

Hanoi (VNA) - Vietnam seguirá siendo la economía con el crecimiento más rápido del Sudeste Asiático, con una previsión de expansión del 7,2% en 2026 y del 7,0% en 2027, según la más reciente actualización del informe Perspectivas de Desarrollo Asiático (ADO), publicada el 8 de julio por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD).



En su informe, el BAD señaló que las perspectivas positivas de la economía vietnamita se sustentan en el crecimiento sostenido del sector manufacturero, el dinamismo de las exportaciones, la fortaleza de las inversiones y la estabilidad de la demanda interna. Estas previsiones sitúan a Vietnam entre las economías con mejor desempeño de la región de Asia-Pacífico en desarrollo.



No obstante, la institución prevé una ligera aceleración de la inflación en Vietnam, que pasaría del 3,3% en 2025 al 4% en 2026, antes de reducirse al 3,8% en 2027.



Vietnam figura entre los puntos positivos del informe del BAD, en un contexto en el que las perspectivas de crecimiento de toda la región de Asia-Pacífico en desarrollo han sido revisadas a la baja. Se prevé que el crecimiento regional alcance el 4,9% en 2026, frente al 5,5% registrado en 2025, lo que supone una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto a las previsiones publicadas en abril. Para 2027, el BAD mantiene su pronóstico en el 5,1%, reflejando la capacidad de recuperación de las economías cuando comiencen a disminuir las presiones actuales.



Para el conjunto de la región de Asia-Pacífico en desarrollo, la inflación se estima ahora en el 4,3% en 2026, frente al 3% de 2025, un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto a las previsiones de abril. Para 2027, el BAD mantiene su estimación en el 3,4%.



El economista jefe del BAD, Albert Park, destacó que, pese a la resiliencia del crecimiento económico regional, las dificultades persistentes derivadas de los conflictos en Oriente Medio obligan a los países a encontrar un delicado equilibrio entre el apoyo a la actividad económica y el control de la inflación.



Las perspectivas de crecimiento del Sudeste Asiático y el Pacífico también han sido revisadas a la baja, debido principalmente al debilitamiento de la demanda interna, la desaceleración del turismo, el aumento de la inflación y el incremento de los costes de importación./.

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