Vietnam y China comparten experiencias en la construcción del socialismo

Hanoi (VNA) - La Embajada de China en Vietnam organizó el seminario “Experiencias importantes del Partido Comunista de China (PCCh) y del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en el liderazgo de la construcción del socialismo”, con motivo del 105 aniversario de la fundación del PCCh.



En el acto inaugural realizada la víspera, el embajador de China en Vietnam, He Wei, destacó que las relaciones entre ambos Partidos y países tienen una larga trayectoria histórica, cultivada por generaciones de dirigentes de las dos naciones.



Según el diplomático, desde las primeras dificultades, los dos Partidos Comunistas han liderado a sus pueblos para alcanzar importantes logros en el proceso de modernización, demostrando la vitalidad del socialismo científico.



He Wei afirmó que durante más de un siglo ambos Partidos han mantenido su firmeza ante los cambios y desafíos, fortaleciendo constantemente la construcción partidista y creando una sólida base política para la construcción del socialismo en cada país.



Bajo el liderazgo del PCCh, este país pasó de ser una nación pobre y atrasada a convertirse en la segunda economía más grande del mundo, con destacados avances en sectores tecnológicos como el ferrocarril de alta velocidad, la inteligencia artificial, la industria aeroespacial, la ciencia cuántica y la tecnología 5G.



El profesor asociado y doctor Duong Trung Y, miembro del Comité Central del PCV y redactor jefe de la Revista Comunista, afirmó que, en un contexto internacional marcado por profundos cambios, los dos Partidos han demostrado su papel de liderazgo firme y creativo, alcanzando logros históricos en la liberación nacional, la construcción y defensa de sus respectivos países, así como en la edificación del socialismo conforme a las condiciones específicas de cada uno.



Según Trung Y, una experiencia de profundo significado teórico y práctico es que ambos Partidos consideran al pueblo como el centro de sus políticas. El PCCh destaca el desarrollo centrado en el pueblo; mientras que el PCV mantiene consecuentemente el principio de que “el pueblo es la raíz”, definiéndolo como sujeto, objetivo y fuerza impulsora de la renovación, la construcción y la defensa nacional.



Durante el seminario, los participantes intercambiaron opiniones sobre el proceso de formación, desarrollo y cooperación entre los dos Partidos en distintas etapas históricas; además de compartir experiencias en la lucha por la independencia nacional, la gestión estatal, el desarrollo económico, la construcción del sistema político y la integración internacional.



Los delegados también mencionaron la construcción partidista, la aplicación de la teoría a las condiciones prácticas, la promoción del papel del pueblo, el impulso de la innovación y el desarrollo científico-tecnológico.



Participantes propusieron fortalecer los estudios y los intercambios teóricos sobre la construcción del Partido y el socialismo en las nuevas condiciones, contribuyendo a mejorar la capacidad de liderazgo y gobernanza nacional.



Sobre la base de la amistad de "camaradas y hermanos”, la continua consolidación de la confianza política, el intercambio de experiencias y la cooperación sustantiva contribuirán a promover el desarrollo estable y sostenible de las relaciones entre los dos Partidos y países, aportando a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y del mundo./.

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