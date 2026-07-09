Vietnam acelera búsqueda e identificación de restos de los mártires

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió recientemente el Despacho Oficial 45/CD-TTg para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, considerando esta labor una tarea política de especial importancia que refleja la tradición nacional de gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la Patria.

El documento destaca que, tras la implementación de la campaña de 500 días y noches para intensificar estas tareas, ya se han recuperado mil 312 restos de mártires, incluidos 396 en Vietnam, 174 en Laos y 742 en Camboya, además de localizarse tres fosas colectivas en la provincia norteña de Tuyen Quang. También se han despejado más de siete mil 25 hectáreas de minas y explosivos, mientras avanza la recolección de muestras biológicas y el análisis de ADN para identificar restos aún sin información.

El premier reconoció los esfuerzos de ministerios, organismos, autoridades locales, fuerzas armadas y de toda la sociedad. No obstante, señaló que el volumen de trabajo pendiente sigue siendo considerable y que, en algunas localidades, el progreso continúa siendo lento debido a una coordinación insuficiente y a la falta de una dirección más decidida por parte de algunos responsables.

Para acelerar los resultados, el Gobierno exige a los ministerios, organismos y autoridades locales ejecutar de manera estricta y coordinada los objetivos de la campaña. Se priorizará la búsqueda de restos en territorio vietnamita, especialmente en zonas donde existen indicios de fosas colectivas, mediante el análisis de documentos históricos y la recopilación de información de testigos.

Asimismo, se impulsará la toma y conservación de muestras de restos no identificados en cementerios de mártires de todo el país, junto con la ampliación del banco nacional de ADN mediante la obtención y comparación de muestras de familiares.

Paralelamente, Vietnam reforzará la cooperación internacional con países como Laos, Camboya, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y China para intercambiar información, documentos, objetos relacionados con la guerra y experiencias en tecnologías de identificación genética.

El Gobierno también ordenó completar durante 2026 el desminado de las principales zonas de búsqueda, especialmente en Vi Xuyen en la provincia de Tuyen Quang, además de las localidades de Lao Cai y Lang Son, así como movilizar recursos sociales y equipamiento especializado para apoyar estas tareas.

Entre las responsabilidades específicas, el Ministerio de Defensa continuará coordinando la campaña y la recolección de muestras; la cartera del Interior deberá completar en 2026 la base nacional de datos sobre mártires, tumbas y familiares; el Ministerio de Seguridad Pública finalizará la obtención de muestras de ADN de familiares y fortalecerá el banco genético nacional; mientras que otros ministerios impulsarán la cooperación internacional, la investigación científica, la aplicación de nuevas tecnologías y la difusión pública de la campaña.

El jefe del Gobierno pidió a las autoridades locales asumir directamente la dirección de estas tareas, incorporándolas a los programas periódicos de trabajo y asignando responsabilidades claras para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la campaña.

Subrayó que se dará prioridad a todos los recursos disponibles para acelerar la identificación de los restos de los mártires y cumplir las metas establecidas por la campaña de 500 días y noches./.

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