Política

Vietnam envía mensajes de solidaridad a China ante pérdidas por desastres naturales

Líderes de Vietnam enviaron mensajes de solidaridad a China tras las graves pérdidas causadas por lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Fuertes lluvias, inundaciones, tornados y deslizamientos de tierra han provocado recientemente graves daños en varias localidades de China (Foto: Xinhua/VNA)
Fuertes lluvias, inundaciones, tornados y deslizamientos de tierra han provocado recientemente graves daños en varias localidades de China (Foto: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA) –El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, envió hoy un mensaje de solidaridad a su homólogo chino, Xi Jinping, ante las pérdidas humanas y materiales provocadas por desastres naturales en el país vecino.

Fuertes lluvias, inundaciones, tornados y deslizamientos de tierra han provocado recientemente graves daños en varias localidades de China.

Por su parte, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, expresó solidaridad a su homólogo chino, Li Qiang.

El mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también transmitió su pesar a Wang Yi, director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista y titular de Relaciones Exteriores de China./.

VNA
#To Lam #Xi Jinping #China #desastres naturales
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