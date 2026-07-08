Vietnam envía mensajes de solidaridad a China ante pérdidas por desastres naturales

Hanoi (VNA) –El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, envió hoy un mensaje de solidaridad a su homólogo chino, Xi Jinping, ante las pérdidas humanas y materiales provocadas por desastres naturales en el país vecino.
Fuertes lluvias, inundaciones, tornados y deslizamientos de tierra han provocado recientemente graves daños en varias localidades de China.
Por su parte, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, expresó solidaridad a su homólogo chino, Li Qiang.
El mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también transmitió su pesar a Wang Yi, director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista y titular de Relaciones Exteriores de China./.