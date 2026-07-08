Vietnam y Francia buscan convertir acuerdos estratégicos en proyectos concretos

Hanoi (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy al secretario general del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Martin Briens, con motivo de su visita al país indochino.



En la cita, Hoai Trung afirmó que Vietnam concede gran importancia y desea seguir consolidando y profundizando las relaciones con Francia, el primer socio estratégico integral de la nación indochina en la Unión Europea.



Destacó los resultados positivos alcanzados en la relación bilateral tras su elevación de nivel, subrayando que la cooperación Vietnam-Francia no solo aporta beneficios prácticos a los pueblos de ambos países, sino que también contribuye a promover la paz, la estabilidad, el diálogo y la cooperación internacional.



Al dar la bienvenida a la entrada en vigor del Plan de Acción para implementar la Declaración Conjunta sobre la asociación estratégica integral Vietnam-Francia, el canciller afianzó que este constituye un marco importante para concretar las orientaciones estratégicas en programas y proyectos de cooperación específicos.



En cuanto a la cooperación específica, tras proponer fortalecer la cooperación en defensa y seguridad, expresó su deseo de que Francia ratifique pronto la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia adoptada en Hanoi y participe activamente en el Foro del Mar del Este organizado por Vietnam.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y el secretario general del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, Martin Briens (Fuente: Cancillería vietnamita)





También planteó impulsar la cooperación energética, incluida la posibilidad de colaboración en el proyecto de construcción de la central nuclear Ninh Thuan 2 y en otros proyectos de infraestructura estratégica.



En el ámbito económico, el ministro solicitó aprovechar más eficazmente el potencial de cooperación comercial e inversora; asicomo manifestó su esperanza de que Francia complete pronto la ratificación del EVIPA, continúe promoviendo ante la Comisión Europea la pronta retirada de la “tarjeta amarilla” del mecanismo IUU para los productos pesqueros vietnamitas y apoye a Vietnam en el proceso de salida de la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la OCDE.



A su vez, Martin Briens afirmó que Vietnam es un socio confiable y de importancia estratégica para Francia en la región de Asia-Pacífico.



Señaló que la elevación de las relaciones bilaterales a asociación estratégica integral ha abierto nuevas oportunidades de cooperación. Francia desea trabajar con Vietnam para implementar eficazmente el Plan de Acción, fortalecer la coordinación en mecanismos bilaterales y multilaterales, así como en foros regionales e internacionales.



El alto funcionario indicó que París aspira a convertir rápidamente las orientaciones de cooperación en proyectos concretos, promover la colaboración en energía nuclear y alentar la participación de empresas francesas en proyectos estratégicos de infraestructura de Vietnam, como la línea ferroviaria de alta velocidad Hanoi-Ciudad Ho Chi Minh, la línea ferroviaria Hanoi-Hai Phong y la continuación de la solución de los obstáculos del proyecto de la Línea 3 del Metro de Hanoi.



En esta ocasión, ambas partes acordaron ampliar la cooperación en nuevos sectores como minerales esenciales, ciencia, tecnología e innovación; impulsar la implementación del Acuerdo intergubernamental sobre ciencia, tecnología e innovación, el proyecto satelital VNREDSat-2, así como la cooperación cultural, sanitaria, entre pueblos y entre localidades.



Intercambiaron además las opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, acordando continuar fortaleciendo la coordinación, apoyar el multilateralismo, promover el diálogo y la cooperación, respetar el derecho internacional y contribuir al mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible./.