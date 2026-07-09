Vietnam y Estados Unidos desean abrir juntos un nuevo capítulo de cooperación

Hanoi (VNA) - El ministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, expresó su confianza en que Vietnam y Estados Unidos abrirán juntos un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, orientado hacia una cooperación cada vez más estable, sustancial y eficaz, sobre la base del respeto mutuo a la independencia, la soberanía, la integridad territorial, los sistemas políticos de cada país y el beneficio mutuo.

Al intervenir en la ceremonia conmemorativa del 250.º aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos, organizada por la Embajada de Washington en Hanoi, Hoai Trung transmitió, en nombre del Gobierno vietnamita, sus más cordiales felicitaciones al Gobierno y al pueblo estadounidenses con motivo de esta celebración.

El canciller destacó que el impresionante proceso de desarrollo experimentado por Estados Unidos durante el último cuarto de milenio lo ha convertido en una de las principales potencias del mundo y en un importante motor del crecimiento económico, la innovación y el progreso científico-tecnológico a escala global.

Manifestó su convicción de que un Estados Unidos desarrollado y próspero continuará realizando contribuciones positivas a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo tanto en la región como en el resto del mundo.

Expresó además su satisfacción por los importantes y amplios avances registrados en las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, que dejaron atrás el pasado para normalizar sus vínculos diplomáticos en 1995, convertirse en socios en 2013 al establecer la Asociación Integral y elevar posteriormente sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2023.

Espectáculo de fuegos artificiales para celebrar el 250 aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos en Washington D.C. (Foto: VNA)

Asimismo, subrayó que Vietnam, al igual que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), desea que Estados Unidos, en su calidad de una de las principales potencias mundiales, siga desempeñando un papel positivo y contribuya de manera responsable a los objetivos comunes de preservar la paz, la estabilidad, el respeto del derecho internacional y el desarrollo inclusivo y sostenible en la región y el mundo.

Por su parte, la embajadora de Washington en Vietnam, Jennifer Wicks, destacó que Vietnam y Estados Unidos han superado las dificultades heredadas del pasado para alcanzar el notable nivel de desarrollo que caracteriza actualmente sus relaciones.

Mostró su deseo de que la Asociación Estratégica Integral entre ambos países continúe desarrollándose sobre la base de una agenda orientada al futuro, que abarque la cooperación económica y comercial, la política, la seguridad, la aplicación de la ley, así como la salud y la educación, y manifestó su esperanza de que ambas partes sigan colaborando eficazmente para hacer realidad estos objetivos comunes./.

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