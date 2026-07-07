Vietnam da un paso clave hacia una economía verde

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza hacia una nueva etapa en el desarrollo de su mercado de carbono con la incorporación de las cuotas de emisiones de gases de efecto invernadero y los créditos de carbono a la plataforma nacional de negociación.



Este paso no solo fortalece la gestión de las emisiones, sino que también establece un mecanismo de mercado para incentivar a las empresas a reducir su huella de carbono, modernizar sus tecnologías y mejorar su competitividad en la transición hacia una economía verde.



En este contexto, el Ministerio de Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, inauguró recientemente la plataforma nacional de negociación de carbono, un hito en la conformación del mercado de carbono de Vietnam. La puesta en funcionamiento de este sistema contribuirá al objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2050 y permitirá a las instalaciones emisoras gestionar de forma activa la reducción de sus emisiones mediante la compra y venta de cuotas y créditos de carbono.



Según Nguyen Tuan Quang, subdirector en funciones del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la infraestructura técnica del mercado se sustenta en tres componentes principales: el Sistema Nacional de Registro de Cuotas de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Créditos de Carbono, administrado por ese ministerio; el sistema de negociación de carbono, operado por la Bolsa de Valores de Hanoi; y el sistema de depósito y liquidación de transacciones, gestionado por la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de Vietnam.



Paralelamente al perfeccionamiento de la infraestructura y del marco institucional, el Primer Ministro aprobó la cuota total experimental de emisiones de gases de efecto invernadero para el período 2025-2026. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente asignó cuotas piloto a 110 instalaciones, con un volumen total superior a 511 millones de toneladas de CO₂ equivalente, lo que constituye la oferta inicial del mercado.



No obstante, los expertos coinciden en que el principal desafío será garantizar un funcionamiento transparente mediante sistemas confiables de medición, reporte y verificación (MRV), capaces de asegurar una reducción efectiva de las emisiones.

Los delegados realizan la ceremonia de apertura del intercambio nacional de carbono. (Foto: Portal del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente)





De acuerdo con el mecanismo de intercambio de cuotas, el Estado fija el volumen total de emisiones permitido y distribuye las cuotas entre las instalaciones. Las empresas que excedan el límite asignado deberán adquirir cuotas adicionales, mientras que aquellas que reduzcan sus emisiones por debajo de lo autorizado podrán comercializar el excedente.



Por su parte, los créditos de carbono se generan a partir de proyectos que logran reducir o absorber emisiones adicionales de gases de efecto invernadero, como los de forestación y restauración forestal, una vez que han sido verificados y certificados conforme a la normativa vigente.



En una primera etapa, el mercado de carbono se concentrará en los sectores con mayores niveles de emisiones, entre ellos la generación termoeléctrica, la industria siderúrgica y la producción de cemento. A largo plazo, numerosos especialistas consideran necesario avanzar de manera gradual hacia la subasta de cuotas de emisiones, con el fin de reflejar plenamente el costo del carbono y generar recursos adicionales para financiar la transición ecológica.



Según Tran Duc Phu, de la Universidad de Comercio Exterior, el mercado voluntario de carbono en Vietnam aún se encuentra en una fase inicial, aunque posee un considerable potencial de crecimiento.



Actualmente cuenta con alrededor de 116 proyectos, de los cuales 40 ya han sido certificados y generan aproximadamente 10,7 millones de créditos de carbono al año. Sin embargo, advirtió que aún es necesario perfeccionar el sistema MRV, fortalecer la capacidad técnica a nivel local y mejorar los mecanismos de distribución de beneficios para reforzar la confianza de los inversionistas.



Desde la perspectiva empresarial, Doan Hong Nhung, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Hanoi, señaló que resulta prioritario estandarizar el sistema MRV, completar la base de datos y el sistema centralizado de registro, así como aplicar políticas de apoyo, entre ellas créditos verdes e incentivos fiscales, para reducir los costos de cumplimiento, estimular la inversión en proyectos de reducción de emisiones y consolidar un mercado de carbono transparente, eficiente y sostenible./.