Gasolina E10 comienza a cumplir sus objetivos ambientales en Vietnam

Hanoi (VNA)- Tras un mes de comercialización de la gasolina biológica E10 en todo el país, las evaluaciones preliminares del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Vietnam indican que el biocombustible comienza a cumplir el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y contribuir a la protección del medio ambiente.



Durante una conferencia de prensa correspondiente al segundo trimestre de 2026, Dao Duy Anh, subdirector de la Agencia de Innovación, Transición Verde y Promoción Industrial, explicó que uno de los principales propósitos de la transición hacia la gasolina E10 es disminuir las emisiones derivadas del transporte.



De acuerdo con cálculos científicos, cada litro de gasolina fósil que se deja de utilizar ayuda a disminuir alrededor de 2,3 kilogramos de dióxido de carbono (CO₂) emitidos a la atmósfera. Asimismo, la mezcla de etanol en la gasolina incrementa el contenido de oxígeno en el combustible, lo que permite que el proceso de combustión sea más completo, elevando la eficiencia de la quema y limitando la generación de ciertos contaminantes en los gases de escape.



Con el fin de evaluar el impacto real de la gasolina E10 sobre el medio ambiente, el MIC solicitó al Centro de Monitoreo Ambiental, perteneciente a la Agencia de Medio Ambiente (Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente), proveer los datos de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh para comparar la calidad del entorno antes y después de la entrada en vigor de esta política.



Según Duy Anh, los resultados preliminares muestran que algunos indicadores ambientales tienden a la baja. No obstante, los datos de monitoreo entre ambas ciudades presentan diferencias y se encuentran influenciados por muchos factores como la densidad del tráfico, el momento de la toma de muestras, las condiciones meteorológicas y la velocidad del viento. Por tal razón, aunque las cifras iniciales muestran señales positivas, todavía no se puede afirmar que estos resultados reflejen de manera integral el impacto del uso de la gasolina E10 en el medio ambiente.



En ese sentido, el MIC continuará el monitoreo durante un período más prolongado y ampliará el estudio a otras localidades para disponer de una evaluación más objetiva y precisa.



A la par del seguimiento del impacto ambiental, el ministerio también sigue de cerca las opiniones de los consumidores. Del 1 al 29 de junio de 2026, la Comisión Nacional de Competencia recibió 293 comentarios, relacionados principalmente con la calidad de la gasolina E10, la localización de los puntos de venta y la preocupación por el rendimiento operativo de los vehículos.



Según el MIC, todos los comentarios fueron recibidos y procesados conforme al procedimiento establecido, y remitidos a las unidades competentes para su análisis.



Tras un mes de implementación, el consumo de gasolina E10 alcanzó aproximadamente un millón de metros cúbicos, equivalente al volumen previo de la gasolina mineral. De acuerdo con la información de las principales empresas mayoristas y distribuidoras, hasta el momento no se han registrado reportes negativos sobre la calidad del producto o respecto a que la E10 afecte el rendimiento o cause daños en los motores de los vehículos.



De acuerdo con Duy Anh, el MIC continuará monitoreando el proceso de implementación, atendiendo todas las opiniones y comentarios de los consumidores, al tiempo que ampliará las actividades de monitoreo ambiental para construir una base de datos más completa y objetiva sobre el impacto del biocombustible en el medioambiente./.

VNA