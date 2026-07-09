Banco singapurense eleva al 8,5% previsión de crecimiento de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El banco UOB (Singapur) ha elevado significativamente su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam para 2026 hasta el 8,5%, 1,5 puntos porcentuales más que su previsión anterior.



Este ajuste se ve respaldado por el dinamismo del crecimiento en el sector manufacturero, la inversión y las entradas de inversión extranjera directa (IED), aunque la economía vietnamita aún se enfrenta a numerosos riesgos derivados de las tensiones geopolíticas y las incertidumbres en el comercio global.



De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Vietnam, el PIB en el segundo trimestre de 2026 aumentó un 8,39% interanual, superior al 7,94% del primer trimestre, lo que sitúa el crecimiento de los primeros seis meses del año en 8,18%.



UOB evaluó que este resultado superó significativamente las expectativas previas de la organización, dadas las continuas tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los precios persistentemente altos de la energía.



Ese ritmo alcista ha sido registrado en numerosos sectores, incluida la industria, la construcción, los servicios y la agricultura, lo que ha ayudado a Vietnam a mantener su posición como la economía de más rápido crecimiento en la ASEAN.



Según UOB, el principal motor de la economía sigue siendo el sector manufacturero. En el segundo trimestre, el sector industrial y de la construcción creció un 10,51%, superior al 9,01% del trimestre anterior.



La producción industrial ha mantenido un crecimiento de dos dígitos, con un aumento del 10,8% en el Índice de Producción Industrial (IPI) durante los primeros seis meses del año.



Por su parte, el campo de procesamiento y manufactura continuó desempeñando un papel protagónico con una tasa de crecimiento del 11,4%. UOB comentó que la demanda mundial de productos de inteligencia artificial (IA) está impulsando aún más el sector manufacturero de Vietnam, a medida que las empresas tecnológicas siguen ampliando sus inversiones.



Otro aspecto positivo es que la inversión extranjera directa ha continuado incrementándose fuertemente a pesar de las fluctuaciones geopolíticas. A finales de junio, la IED desombolsada alcanzó aproximadamente los 13 mil millones de dólares, una subida interanual de 11,2%.



Mientras tanto, el capital de IED registrado ascendió a 34 mil 700 millones de dólares, lo que representó un aumento del 61% en comparación con el mismo periodo de 2025.



El banco singapurense también señaló el deterioro de la balanza comercial. En concreto, las exportaciones aumentaron un 22,8% en el segundo trimestre, las importaciones se dispararon un 38,14%, lo que provocó que Vietnam registrara un déficit comercial por segundo trimestre consecutivo, con un déficit de aproximadamente 11 mil 800 millones de dólares.



En los primeros seis meses del año, la balanza comercial mostró un déficit de aproximadamente 15 mil millones de dólares, en contraste con un superávit comercial de siete mil 900 millones de dólares en idéntica etapa del año anterior.



Por otro lado, la inflación ha mostrado signos de desaceleración tras un período de fuertes aumentos. El índice de precios al consumidor (IPC) en junio subió un 4,69% interanual, una disminución significativa con respecto al crecimiento superior al 5% de los dos meses anteriores.



En promedio, durante los primeros seis meses del año, el IPC aumentó 4,38%, mientras que la inflación subyacente se situó en 4,12%. Según UOB, las políticas gubernamentales que siguen apoyando los precios de los combustibles y promoviendo el uso de vehículos eléctricos y biocombustibles han contribuido a reducir la presión inflacionaria.



Con perspectivas de crecimiento positivas, pero una inflación que se modera gradualmente, UOB dijo que el Banco Estatal de Vietnam seguirá manteniendo una política monetaria estable durante el resto del año.



En el mercado de divisas, UOB valoró que la moneda nacional (VND) sigue manteniendo una buena resistencia, gracias a la política monetaria flexible del Banco Estatal de Vietnam.



La posibilidad de que Vietnam sea elevado a la categoría de mercado emergente en septiembre de 2026 será un factor positivo que impulsará los flujos de inversión indirecta en el próximo período./.

VNA