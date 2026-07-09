Vietnam y Reino Unido impulsan conectividad empresarial

Londres (VNA) - La Semana de Promoción de Productos de Vietnam 2026 en el Reino Unido se inauguró en Londres, Reino Unido, con el objetivo de conectar a empresas de ambos países en sectores clave como textiles, bienes de consumo y muebles.



El evento tuvo lugar en el contexto que las relaciones económicas entre Vietnam y Reino Unido están entrando en una fase en la que los compromisos de alto nivel se transforman en oportunidades concretas de cooperación y beneficios para la comunidad empresarial.



El embajador vietnamita en Reino Unido, Do Minh Hung, enfatizó que la cooperación multifacética entre los dos países se ha desarrollado de manera fructífera en los últimos años, especialmente con la elevación de los nexos bilaterales al nivel de asociación estratégica integral en octubre de 2025.



De acuerdo con el diplomático, como uno de los socios económicos importantes de Vietnam, Reino Unido cuenta con fortalezas en finanzas, banca, innovación, energías renovables, educación y ciencia y tecnología, áreas que se espera convertirse en nuevos motores de las relaciones bilaterales.



También expresó su confianza en que este evento brinda aportes a promover el intercambio comercial entre ambas naciones, como contribución al objetivo de crecimiento de dos dígitos de Vietnam en este año y los próximos tiempos.

El embajador vietnamita en Reino Unido, Do Minh Hung, habla en el evento. (Fuente: VNA)





Desde la perspectiva de la gestión estatal, Le Hoang Tai, subjefe del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, informó que el Acuerdo de Libre Comercio entre el país y Reino Unido (UKVFTA) es uno de los 17 tratados que el país indochino ha firmado con sus socios, pertenecientes a la nueva generación, y el acontecimiento en Londres es una actividad dentro de una serie de programas de promoción comercial implementados en muchos mercados clave en el mundo.



El objetivo no es solo vender productos, sino también promover las marcas de rubros vietnamitas con ventajas competitivas en los mercados que han firmado Acuerdos de Libre Comercio, ayudando así gradualmente a los productos para entrar de forma más profunda en las cadenas de suministro locales, reiteró.



El Ministerio de Industria y Comercio seguirá coordinándose con las representaciones diplomáticas nacionales en el extranjero para promover las marcas vietnamitas en los mercados internacionales, apuntó.



El valor de un programa de promoción comercial reside no solo en las actividades, sino, sobre todo, en su capacidad para establecer conexiones a largo plazo entre empresas, importadores y sistemas de distribución.



Estas relaciones determinarán la presencia sostenible de los productos vietnamitas en el mercado británico./.