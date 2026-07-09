Buscan formar ecosistema de criptografía civil "Hecho en Vietnam"

​Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Phan Van Giang firmó la Decisión No. 1226/QD-TTg, mediante la cual se aprobó el proyecto "Fomento de la socialización de las actividades de investigación, el desarrollo y la aplicación de la criptografía civil en el período 2026-2030, con orientación hacia 2035".

El proyecto pretende dominar gradualmente una serie de tecnologías criptográficas fundamentales para 2030, incluidos algoritmos, soluciones, sistemas de gestión de clave y componentes de seguridad de la plataforma.

Además, busca incrementar la proporción de productos criptográficos civiles investigados, diseñados y desarrollados tecnológicamente por organizaciones, empresas e individuos nacionales, así como formar una fuerza laboral altamente calificada en el campo de la criptografía civil para satisfacer las necesidades de desarrollo a largo plazo.

También determina priorizar el desarrollo de productos criptográficos "Hechos en Vietnam" que cumplan con los requisitos de los sistemas de información críticos, reduciendo así gradualmente la dependencia de la tecnología extranjera.

El proyecto también tiene como objetivo establecer y poner en funcionamiento eficazmente un mecanismo que vincule al Estado, las escuelas (institutos de investigación) y las empresas en actividades de investigación, transferencia de tecnología y comercialización de productos.

Otra meta es lograr que para 2030, la proporción de productos criptográficos civiles nacionales utilizados en sistemas de información críticos alcance del 20% al 30% con al menos entre tres y cinco laboratorios de ensayo que deben cumplir con las normas nacionales, acercándose gradualmente a los estándares internacionales. entre otros.

Para 2035, el propósito es formar y desarrollar al menos a cinco mil expertos e ingenieros altamente cualificados especializados en criptografía, seguridad de la información y microchips criptográficos. Al menos el 20% de la fuerza laboral del sector contará con certificaciones de seguridad y criptografía reconocidas internacionalmente.

Resulta necesario integrar la seguridad de la información y la ciberseguridad en el plan de estudios oficial de las principales universidades técnicas y establecer al menos de tres a cinco laboratorios nacionales clave para la investigación en criptografía aplicada y criptografía postcuántica (PQC).

Con el fin de desarrollar capacidades de investigación y dominar las tecnologías centrales, se prevé la organización e implementación de programas y tareas clave de investigación y desarrollo, sobre todo algoritmos y protocolos criptográficos; sistemas de gestión de claves e infraestructura de clave pública; módulos de hardware de seguridad y componentes de seguridad de plataforma; y tecnologías criptográficas de próxima generación (PQC, QKD), con una orientación de desarrollo a largo plazo.

Asimismo, busca fomentar la colaboración entre agencias de gestión estatal institutos de investigación, instituciones de formación y empresas en la realización de tareas de investigación y desarrollo.

Trabajan por promover la comercialización de productos criptográficos civiles "Hecho en Vietnam" mediante el establecimiento e implementación de un mecanismo de prueba controlado (Sandbox) para aplicaciones criptográficas civiles por industria y sector y publicar una lista de problemas prácticos para que las empresas participen (lista de problemas, necesidades de la aplicación, informe de resultados, plan de escalabilidad).

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Además, se centran en impulsar el uso de productos criptográficos civiles probados y evaluados a nivel nacional que cumplan con los requisitos de los sistemas de información críticos; apoyar a las empresas en el registro de derechos de propiedad intelectual, la estandarización de productos, la mejora de la documentación técnica y la promoción del comercio; y promover la transferencia de tecnología para productos y servicios criptográficos civiles./.

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