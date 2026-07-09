Vietnam y Filipinas impulsan cooperación naval mediante intercambio de amistad

Hanoi (VNA) - El noveno intercambio de amistad entre las Armadas de Vietnam y Filipinas, celebrado recientemente en la isla Song Tu Tay, en la zona especial de Truong Sa (Spratly) de Vietnam, ha contribuido a profundizar la confianza mutua y la cooperación práctica entre ambas fuerzas navales, aportando a la paz, la estabilidad y la seguridad marítima en la región.



El buque 571 del Escuadrón 411, perteneciente a la Brigada 955 de la Región Naval 4, regresó el 8 de julio de manera segura a la Base Naval de Cam Ranh, en la provincia central de Khanh Hoa, tras completar la misión de transportar a la delegación vietnamita al intercambio.



El evento se celebró los días 6 y 7 de julio en Song Tu Tay. La delegación vietnamita estuvo encabezada por el coronel Bui Quang Thuyen, subcomandante de la Región Naval 4, mientras que la parte filipina fue dirigida por Francisco C. Cacho, subcomandante del Comando Naval Occidental de la Armada de Filipinas.



Organizado por la Armada Popular de Vietnam, el programa dio continuidad al éxito de la octava edición, celebrada en 2025 en la isla Song Tu Dong. Su objetivo fue fortalecer aún más la amistad, la cooperación, la confianza mutua y el entendimiento entre las fuerzas armadas y las marinas de Vietnam y Filipinas, así como implementar eficazmente los acuerdos bilaterales de cooperación naval.



En su intervención durante el evento, Quang Thuyen afirmó que las relaciones entre Vietnam y Filipinas han seguido desarrollándose en diversos ámbitos, y que la cooperación en materia de defensa y naval ha alcanzado resultados concretos.



Señaló que ambas marinas han establecido y mantenido eficazmente mecanismos de cooperación sostenibles, incluidos los intercambios anuales de amistad, las consultas navales bilaterales, el intercambio de información, las visitas y la participación en conferencias, seminarios y actividades multilaterales organizadas por ambas partes.



El noveno intercambio de amistad brindó una oportunidad para que los oficiales y marineros de ambos países fortalecieran el entendimiento y la confianza mutuos, consolidando así los vínculos navales bilaterales y contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región, destacó.



Por su parte, Francisco C. Cacho afirmó que el objetivo común de ambas partes es convertir la confianza diplomática en capacidades prácticas, fiables y coordinadas en el amplio espacio marítimo compartido.



Este programa constituye una base para profundizar el entendimiento mutuo y promover asociaciones marítimas comunes, añadió.



Durante el evento, ambas partes intercambiaron información sobre búsqueda y rescate, seguridad marítima y alerta ante desastres, además de participar en actividades deportivas amistosas como fútbol, tira y afloja y carreras de sacos, así como en actuaciones artísticas e intercambios gastronómicos.



Estas actividades fomentaron la amistad y una mayor comprensión entre las dos marinas, al tiempo que reforzaron la coordinación en la respuesta ante desastres, las operaciones de búsqueda y rescate, el intercambio de información meteorológica y los esfuerzos para garantizar la seguridad marítima, contribuyendo así al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad en las aguas regionales. /.

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