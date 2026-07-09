Vietnam Airlines aumentará vuelos al noreste de Asia ante creciente demanda de viajes

​Hanoi (VNA) – La aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines incrementará la frecuencia de varias rutas hacia Japón, Corea del Sur y Taiwán (China) para atender la creciente demanda de viajes por turismo, negocios y visitas familiares entre Vietnam y el noreste de Asia.

La ampliación forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer la conectividad con los mercados internacionales de mayor demanda mediante el aumento de frecuencias en rutas existentes y una mayor flexibilidad en los horarios de vuelo.

Desde Hanoi, la aerolínea elevará la frecuencia de la ruta Hanoi-Taipéi (Taiwán) de siete a 11 vuelos semanales. Asimismo, la ruta Hanoi-Osaka (Japón) pasará de siete a 11 vuelos por semana entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, antes de aumentar a 14 frecuencias semanales a partir del 1 de diciembre, equivalentes a dos vuelos diarios.

Vietnam Airlines también está ampliando su red hacia el noreste de Asia desde la ciudad central de Da Nang. Desde el 1 de julio, la ruta Da Nang-Seúl (Corea del Sur) opera con 14 vuelos semanales. Al mismo tiempo, las rutas Da Nang-Tokio y Da Nang-Osaka incrementarán sus frecuencias a 11 y cinco vuelos por semana, respectivamente.

Con motivo de esta expansión, la aerolínea ha lanzado un programa promocional de tarifas para viajes de ida y vuelta. Los billetes en la ruta Hanoi-Taipéi están disponibles desde 293 dólares por viaje de ida y vuelta, mientras que las tarifas de ida y vuelta entre Hanoi y Osaka comienzan en 557 dólares, impuestos y tasas incluidos.

​La promoción es válida para los billetes emitidos hasta el 31 de julio. Los viajes en la ruta Hanoi-Taipéi deberán realizarse antes del 31 de julio, mientras que los correspondientes a la ruta Hanoi-Osaka podrán efectuarse hasta el 31 de diciembre.

El incremento de frecuencias responde al sostenido crecimiento de la demanda de viajes entre Vietnam y el noreste de Asia. Esta región continúa siendo uno de los mercados internacionales más importantes para Vietnam Airlines, al atender una amplia variedad de desplazamientos relacionados con el turismo, la inversión, el comercio, las visitas familiares y los intercambios entre pueblos.

Según la Oficina Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Finanzas, Corea del Sur fue el segundo mayor mercado emisor de turistas internacionales hacia Vietnam durante el primer semestre de 2026, con más de 2,16 millones de llegadas. Japón y Taiwán también se mantuvieron como mercados clave, sosteniendo un flujo estable de pasajeros en ambos sentidos entre Vietnam y el noreste de Asia./.

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