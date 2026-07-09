Vietnam apuesta por un modelo de conservación de la biodiversidad ligado al desarrollo sostenible

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - El crecimiento de las poblaciones de monos silvestres en la Meseta Kárstica de Dong Van, en el norte de Vietnam, refleja un avance en la conservación de la biodiversidad, pero también plantea nuevos desafíos para proteger los medios de vida de las comunidades locales.



En las zonas de Lung Cu, Sa Phin y sus alrededores, en la provincia de Tuyen Quang, el aumento de macacos rhesus (Macaca mulatta) y macacos de cara roja (Macaca arctoides) ha provocado daños en cultivos agrícolas, lo que ha llevado a las autoridades a buscar soluciones que equilibren la protección de la fauna y el desarrollo local.



Según habitantes y autoridades, los monos comenzaron a aparecer en la zona hace unos 20 años y actualmente la población se estima en alrededor de 200 individuos. En los últimos años, la expansión de su área de alimentación los ha llevado a ingresar con frecuencia en las tierras de cultivo de aldeas como Lung Hoa A, Lung Hoa B, San Si Tung, Ma Lung, Ma Lau, Mo Pai Phin y Lung Thau.



Desde finales de 2023, los daños se han extendido a numerosas comunidades de Lung Cu, Sa Phin y áreas vecinas, afectando más de 12 hectáreas de cultivos. Los agricultores aseguran que los monos dañan hortalizas, legumbres y árboles frutales, mientras que sustituir estos cultivos resulta complejo debido a las limitaciones del terreno y del clima. Para muchas familias de las zonas montañosas, la pérdida de las cosechas supone no solo un perjuicio económico, sino también un riesgo para su seguridad alimentaria.



Ante esta situación, las autoridades han reforzado las campañas de sensibilización para evitar la caza o el uso de métodos que puedan dañar a los animales y, al mismo tiempo, han promovido medidas para proteger la producción agrícola.



El vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Sa Phin, Vang Di Xoang, pidió a las autoridades provinciales evaluar con precisión la superficie afectada y establecer mecanismos de apoyo para las familias perjudicadas.



Asimismo, consideró necesario que las organizaciones de conservación realicen estudios sobre el tamaño de las poblaciones, sus áreas de distribución, rutas de desplazamiento, hábitos de alimentación y el impacto sobre los cultivos. Esa información permitirá diseñar políticas de compensación, delimitar zonas de protección y promover modelos productivos compatibles con la conservación.



Por su parte, el director del Departamento Forestal de la provincia de Tuyen Quang, Dao Duy Tuan, señaló que las medidas inmediatas incluyen la creación de mecanismos de compensación por las pérdidas agrícolas y el estudio de políticas para diversificar la producción agrícola y ganadera, con el fin de ofrecer alternativas de sustento más estables a la población.



La Meseta Kárstica de Dong Van, reconocida como Geoparque Mundial de la UNESCO, alberga un valioso patrimonio geológico, ecológico y cultural. Las autoridades consideran que la protección de las poblaciones de monos, acompañada de políticas de apoyo a las comunidades y de criterios científicos de conservación, puede convertirse en un modelo de gestión que combine la preservación de la biodiversidad con el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza./.

VNA