Gia Lai incorpora dos nuevos destinos turísticos en Año Nacional del Turismo 2026

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia vietnamita de Gia Lai anunció hoy el reconocimiento oficial de dos nuevos destinos turísticos: el Parque Nacional de Kon Ka Kinh y Yuragi Chaya Quy Nhon, con lo que el número de sitios certificados en la localidad asciende a cuatro.



La incorporación de ambos espacios amplía la oferta turística de la localidad en el marco del Año Nacional del Turismo 2026, del que Gia Lai es sede.



El Parque Nacional de Kon Ka Kinh sobresale por su extraordinaria biodiversidad y por albergar numerosas especies de flora y fauna poco comunes. Entre sus principales atractivos figuran la cumbre Da Trang (Piedra Blanca), las cascadas Pho Tuong, P'ne y 95, un conjunto de banianos centenarios y pinares, además del Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Organismos. El parque también destaca por el valioso patrimonio cultural de la etnia Bahnar.



Se trata del único bosque de uso especial de Gia Lai reconocido como Parque Patrimonial de la ASEAN y constituye la zona núcleo de la Meseta de Kon Ha Nung, declarada Reserva Mundial de la Biosfera.



En su zona de amortiguamiento se conservan numerosas aldeas bahnar, donde permanecen vivas tradiciones como la fiesta del nuevo arroz, la ceremonia funeraria Bo Ma y el festival de los gongs, lo que favorece el desarrollo del turismo comunitario y cultural.



Por su parte, Yuragi Chaya Quy Nhon ofrece una experiencia inspirada en la cultura japonesa, motivo por el que es conocido como un "Japón en miniatura" en la ciudad costera de Quy Nhon. El complejo recrea elementos característicos del país asiático, como puertas torii, senderos de bambú, campanas de viento, trajes yukata, gastronomía japonesa y áreas de baños termales y saunas tradicionales.



Con anterioridad, Gia Lai ya había reconocido como destinos turísticos el complejo Ham Ho Rosa Alba y el Parque Safari Zoológico FLC Quy Nhon, conformando una oferta que combina ecoturismo, naturaleza, cultura y entretenimiento.



La directora del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, Do Thi Dieu Hanh, destacó que 2026 representa un año decisivo para Gia Lai tras haber sido designada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo como sede del Año Nacional del Turismo. A su juicio, este acontecimiento sentará las bases para consolidar el turismo como un sector económico estratégico y un nuevo motor del crecimiento provincial.



Con el objetivo de recibir 18,5 millones de visitantes para 2030, incluidos 1,1 millones de turistas internacionales, y generar ingresos por 35 billones de dongs (unos 1,33 mil millones de dólares), la provincia priorizará el desarrollo de productos turísticos con identidad propia.



Entre las iniciativas figuran la ruta marítima Quy Nhon–Nhon Chau–Con Chim, el corredor turístico Bien Ho–Kon Ka Kinh–Kon Chu Rang–Kon Ha Nung, las aldeas culturales de las etnias Bahnar y Jrai, así como nuevos productos de turismo nocturno y espacios dedicados a la cultura y la gastronomía.



Paralelamente, las autoridades continuarán invirtiendo en infraestructura de transporte para mejorar la conectividad entre la costa y la meseta, así como entre los principales destinos y los complejos turísticos y de ocio de alta gama.



Durante el primer semestre de 2026, Gia Lai recibió 8,75 millones de visitantes, un 19% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos por turismo alcanzaron aproximadamente 723 millones de dólares./.

VNA