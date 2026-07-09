Vietnam conquista a viajeros con experiencia turística multisensorial

Hanoi, 9 jul (VNA) - El atractivo turístico de Vietnam se compone de la armoniosa combinación de diferentes experiencias, profundamente arraigadas en la cultura local, desde los mercados en las tierras altas y festivales tradicionales hasta los antiguos oficios artesanales.



Según el Centro de Información Turística, de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, las percepciones de los visitantes y expertos internacionales constituyen uno de los medidores más vívidos del magnetismo de Vietnam.



Chloe Harper, editora sénior de la revista estadounidense National Geographic Traveller, compartió: "Lo maravilloso de un viaje a Vietnam es su capacidad para conmover todos tus sentidos. No son solo unas vacaciones, es una aventura sensorial. Desde el aroma intenso de una olla de caldo de Pho por la mañana temprano y los sonidos de las calles, hasta los espectaculares paisajes de los campos de arroz en terrazas durante la temporada de cosecha... todo conforma experiencias que jamás podrás olvidar".



El encanto del turismo en Vietnam no radica en un elemento aislado, sino en la amalgama de múltiples capas de experiencias. Se trata de la profundidad cultural presente en la vida cotidiana a través de los mercados de las regiones montañosas, los festivales tradicionales y las aldeas de oficios ancestrales.



Es también una gastronomía rica, que abarca desde los puestos callejeros de Pho (sopa de fideos de arroz con carne de res o pollo), los establecimientos de Bun Cha (fideos vermicelli servido con carne de cerdo a la brasa y salsa de pescado) y el café de huevo, hasta los restaurantes galardonados con estrellas Michelin.



Turistas internacionales, ataviados con trajes tradicionales vietnamitas, envuelven con entusiasmo los Banh Chung (pasteles cuadrados de arroz glutinoso). (Foto: VNA)

Vietnam resulta igualmente atractivo por la confluencia entre la tradición y la modernidad. Los viajeros pueden explorar el casco antiguo de Hanoi, el vibrante ritmo de la vida de Ciudad Ho Chi Minh, las aldeas rurales o los complejos turísticos de primer nivel. Una naturaleza diversa con Sa Pa, la bahía de Ha Long y Mu Cang Chai continúa cimentando el atractivo propio de Vietnam como destino para vacacionistas.





La experta Frances Nguyen, analista de mercado de la Organización Mundial del Turismo, expresó: "Vietnam es un maestro del equilibrio. Puedes caminar por un casco antiguo de más de mil años de antigüedad por la mañana y, por la tarde, disfrutar de complejos turísticos de clase mundial. Ese contraste no es en absoluto forzado; es natural y completamente fascinante".



En el panorama turístico mundial, Vietnam goza de un reconocimiento cada vez mayor por parte de la comunidad internacional. Los prestigiosos premios y las reseñas positivas de los sitios web de viajes no solo avalan los excelentes valores de la industria del ocio del país, sino que también reflejan el desarrollo sostenible de un destino que se consolida cada vez más en el escenario internacional.



Los Premios Mundiales del Viaje han distinguido en múltiples ocasiones a Vietnam como el "Destino Líder de Asia" y el "Destino Patrimonial Líder del Mundo", otorgándole asimismo el título de "Destino Gastronómico Líder de Asia".



De acuerdo con la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, numerosos lugares como Hanoi, Hoi An, Phu Quoc y Ha Long también han sido elegidos como destinos atractivos del mundo por prestigiosas revistas de viajes como Travel+Leisure, Condé Nast Traveller, The New York Times, Lonely Planet y Rough Guides.



La agencia valoró que es precisamente la combinación armoniosa entre la naturaleza, la cultura, la gente y las diversas experiencias lo que genera el atractivo único de Vietnam, contribuyendo a que cada vez más turistas internacionales opten por regresar para descubrir y experimentar el país./.