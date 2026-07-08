Vietnam impulsa un modelo de turismo verde y circular

Hanoi (VNA) - El turismo circular no solo busca reducir los impactos negativos sobre el medioambiente, sino que también impulsa un turismo regenerativo, en el que cada viaje de los visitantes contribuya a la recuperación de los recursos, la preservación cultural, el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y el cumplimiento de la meta global de cero emisiones netas.



La comunidad, un actor central



La hoja de ruta para el desarrollo del turismo circular se basa en tres pilares fundamentales: la infraestructura y el diseño circular, los modelos de negocio verdes y la participación comunitaria junto con las cadenas de valor locales.



En este proceso, la comunidad desempeña un papel clave para garantizar la inclusión, generar medios de vida sostenibles y mejorar la capacidad de adaptación de la población.



Según la subdirectora de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Nguyen Thi Hoa Mai, el turismo no solo constituye una actividad destinada a atraer visitantes, sino que también es una herramienta para impulsar el desarrollo comunitario, preservar el patrimonio, mejorar los medios de subsistencia y fortalecer el intercambio cultural.



Las comunidades locales deben ser consideradas actores protagonistas, con capacidad de participar y asumir el liderazgo en el proceso de desarrollo turístico, en lugar de ser únicamente beneficiarias.



Esta orientación ha sido institucionalizada en la Ley de Turismo, la Estrategia de Desarrollo Turístico de Vietnam hasta 2030, así como en los programas de desarrollo rural sostenible y de apoyo a las zonas habitadas por minorías étnicas y regiones montañosas.



Vietnam también está implementando diversas políticas para apoyar a la población en materia de infraestructura, capacitación profesional, emprendimiento y participación en la gestión de los destinos turísticos.



Soluciones para desarrollar un turismo verde y circular



Con el objetivo de alcanzar la meta de cero emisiones netas en 2050, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam ha propuesto cuatro grupos principales de soluciones.



En primer lugar, se impulsará la implementación piloto de modelos de turismo circular en zonas con ventajas competitivas, como el turismo ecológico, las áreas costeras e insulares y el turismo agrícola, con requisitos orientados a reducir los residuos plásticos, disminuir las emisiones de carbono y promover la gestión circular de los recursos hídricos.



En segundo lugar, se priorizará el uso de productos agrícolas locales, alimentos orgánicos y productos reconocidos dentro del programa OCOP (Cada comuna, un producto), fortaleciendo los vínculos directos entre los establecimientos de alojamiento turístico, los agricultores y los pueblos artesanales para incrementar los beneficios económicos destinados a las comunidades.



En tercer lugar, se promoverá la clasificación de residuos en origen, la producción de compost, la reutilización del agua tratada y la aplicación de sistemas de energía limpia, como la energía solar y la biomasa.



En cuarto lugar, se desarrollará una base de datos nacional sobre iniciativas circulares, se integrarán los modelos exitosos en la planificación y los criterios de turismo verde, y se establecerán mecanismos de apoyo mediante créditos verdes para las empresas.



Además, el sector turístico debe invertir en infraestructura verde desde la etapa de planificación, garantizar la transparencia de la información sobre la huella de carbono y la cantidad de recursos ahorrados.



También es necesario fomentar la participación de los turistas en actividades como el reciclaje, la reforestación y la restauración de arrecifes de coral, creando experiencias vinculadas con valores ambientales y comunitarios.



La nueva tendencia del desarrollo turístico consiste en pasar de un modelo basado en el consumo turístico a otro orientado a la creación de valor, donde los destinos combinen las prácticas circulares con la identidad cultural local.



De esta manera, la economía circular se convierte en un estándar de desarrollo más humano y responsable, contribuyendo a elevar el atractivo del turismo de Vietnam en el escenario internacional./.

VNA