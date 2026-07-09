The Grand Esports 2026 inaugura nueva etapa para deportes electrónicos en Vietnam

Hanoi (VNA) - The Grand Esports 2026 se inauguró hoy en el Palacio de Atletismo de My Dinh, Hanoi, marcando la primera vez que un evento nacional de deportes electrónicos se celebra bajo la dirección y el acompañamiento directo de las autoridades estatales.



Organizado bajo la dirección de la Autoridad Deportiva de Vietnam, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con la Corporación de Multimedia VTC y otras entidades, el programa es considerado un hito que abre una nueva etapa de desarrollo profesional e integración internacional para los deportes electrónicos en Vietnam, en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo de las industrias culturales, la economía del deporte y la economía digital.



Durante la ceremonia de inauguración, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Hoang Dao Cuong, afirmó que el evento representa un paso decisivo hacia un desarrollo más estructurado, profesional y oficialmente reconocido de los deportes electrónicos en Vietnam, reflejando además el respaldo del Estado a las nuevas disciplinas deportivas surgidas en el entorno digital.



Según el viceministro, los deportes electrónicos consolidan cada vez más su posición en los escenarios regional e internacional. Más allá de ser una forma de entretenimiento, se han convertido en un deporte propio de la era digital y una industria con enorme potencial de crecimiento.



The Grand Esports 2026 sienta las bases para establecer un mecanismo oficial de reconocimiento a atletas, entrenadores, clubes, empresas y personas que contribuyen al desarrollo de los deportes electrónicos en Vietnam.



Bajo el lema “Elevar el prestigio nacional, proyectarse al mundo”, el evento reúne a más de mil jugadores durante toda la temporada. La fase final contará con la participación de más de 130 atletas y miembros de delegaciones procedentes de 10 países y territorios, entre ellos Vietnam, Corea del Sur, Japón, China, Turquía y varios países del Sudeste Asiático, quienes competirán del 9 al 12 de julio.



El programa comprende cuatro actividades principales: Vietnam Esports National Cup (VENC), el Esports Grand Championship (EGC), el Grand Esports Festival y los Grand Esports Awards.



Según el director de la Autoridad Deportiva de Vietnam, Nguyen Danh Hoang Viet, el evento no solo constituye una competición, sino que también simboliza el reconocimiento de los deportes electrónicos como una disciplina deportiva moderna, con un papel relevante dentro de la estrategia nacional de desarrollo del deporte, la economía deportiva y las industrias culturales.



Uno de los momentos más destacados de la inauguración fue el foro “Construyendo el futuro de los deportes electrónicos en Vietnam: elevar el prestigio nacional y proyectarse al mundo”, que reunió a responsables gubernamentales, empresas, expertos en tecnología y desarrolladores de videojuegos para debatir las estrategias de desarrollo del sector en esta nueva etapa.



La serie de actividades concluirá el 11 de julio con la ceremonia de los The Grand Esports Awards 2026, destinada a reconocer a atletas, entrenadores, clubes, empresas, socios y personas que han realizado contribuciones destacadas al desarrollo de los deportes electrónicos en Vietnam./.

VNA