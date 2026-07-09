Nueva obra dedicada a Ho Chi Minh fortalece amistad entre Vietnam y Rusia

Moscú (VNA) - Las autoridades de la ciudad rusa de Vladivostok aprobaron el cambio de nombre de la parada de autobús "Sportivnaya", que a partir de ahora pasará a denominarse "Plaza Ho Chi Minh", en homenaje al líder de la revolución vietnamita.

La decisión fue adoptada durante la reunión de junio del Comité de Toponimia de Vladivostok, a propuesta de la Asociación de Amistad con Vietnam.



La nueva denominación se suma a otras obras dedicadas al Presidente Ho Chi Minh en la ciudad. Junto con la Estatua y el Parque Ho Chi Minh, la parada de autobús rinde tributo al líder vietnamita y pone de relieve los tradicionales lazos de amistad entre Vietnam y Rusia. El cambio ya fue incorporado al mapa digital 2GIS, donde la antigua parada "Sportivnaya" aparece identificada como "Plaza Ho Chi Minh".



Según el Departamento de Cultura de Vladivostok, la modificación responde a la ubicación de la parada, situada junto a la Estatua y el Parque Ho Chi Minh, un complejo inaugurado en 2019 como obsequio de Vietnam a la ciudad y considerado un símbolo de la amistad entre ambos pueblos.



El cónsul general de Vietnam en Vladivostok, Nguyen Viet Kien, destacó que la iniciativa forma parte del proyecto destinado a honrar la memoria del Presidente Ho Chi Minh, quien sentó las bases y cultivó con especial dedicación la amistad entre Vietnam y la entonces Unión Soviética, legado que hoy continúa fortaleciéndose en las relaciones entre Vietnam y Rusia.

El diplomático añadió que la decisión constituye también un reconocimiento a las contribuciones de la comunidad vietnamita, la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam y el Consulado General de Vietnam en Vladivostok al desarrollo de la ciudad.



Asimismo, afirmó que esta medida representa un motivo de orgullo para los vietnamitas que viven, estudian y trabajan en el Lejano Oriente ruso y contribuirá a seguir estrechando los vínculos de amistad entre ambos países./.